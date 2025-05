Westerlo houdt Standard in bedwang dat al 30 wedstrijden zonder overwinning blijft in de play-offs

Voor beide teams stond er niet veel meer op het spel. De beginfase beloofde veel goeds en de VAR voorkwam het openingsdoelpunt. Nadien kabbelde de wedstrijd verder als een echte einde seizoenswedstrijd. Wederom geen overwinning voor Standard dat hier al 30 wedstrijden op wacht in de play-offs.

Het was al even geleden dat we nog regen te zien kregen tijdens een voetbalwedstrijd in de Jupiler Pro League, maar zaterdagavond was dit nog eens het geval in Westerlo. Daar streden Westerlo en Standard alleen nog voor de eer want voor beide ploegen stond er niets meer op het spel.

Sterk begin van beide ploegen

Zowel Westerlo als Standard hadden er duidelijk zin in. Beide ploegen gingen nadrukkelijk op zoek naar het openingsdoelpunt. Haspolat, die voorafgaand de wedstrijd werd gehuldigd als Kemphaan van het seizoen, had een aantal goede schoten op doel. Op één daarvan moest Epolo ook goed ingrijpen.

Standard was even onder de indruk, maar dan was er Lawrence. De aanvaller van Standard had een goed schot in huis, maar hij zag zijn schot op de doelpaal gaan.

De VAR grijpt in

Ei zo na stond Standard op voorsprong. Fossey was de afwerker van dienst. Al had hij wat moeite om de bal goed te raken. Na de nodige vreugde bij de Luikenaars greep de scheidsrechter echter in. De VAR had iets gezien en Lambrechts werd naar het scherm geroepen.

Na even de beelden de bestuderen viel het verdict. In aanloop van de aanval werd Yow in het gezicht geraakt. Het was licht en streng om daarvoor een doelpunt af te keuren, maar toch geschiede het zo. Zo gingen we de rust in met een brilscore op het bord.

Eindeseizoenswedstrijd

Beide ploegen hadden niet veel zin meer in hun laatste 45 minuten van het seizoen. Er gebeurde bitter weinig. Beide ploegen maakten veel fouten en dit kwam het spel en het tempo niet ten goede.

Even leek de thuisploeg de score te openen. Smaakmaker Frigan legde de bal goed af voor Sakamoto, maar de Japanner kon de kalmte niet bewaren. Nadien kabbelde de wedstrijd verder.

Even opwinding

Frigan sloop in het slot van de wedstrijd prima door de defensie van Standard. Dit dankzij een prima pas van Yow. De aanvaller kon met de buitenkant van zijn voet doelman Epolo verschalken, maar Fossey lag op de loer.

De verdediger kon nipt de bal van de lijn keren. De verdediger van Standard toonde zich wederom belangrijk voor zijn team.