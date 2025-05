OH Leuven kan op vakantie en Charleroi zet Antwerp onder druk na match met twee gezichten

Charleroi was al zeker van de eindwinst in de Europe Play-offs. En dus kon het tegen OH Leuven zonder stress spelen én al toeleven naar het duel met Royal Antwerp FC volgende week. Dan is de inzet een Europees ticket.

KAA Gent won de Europe Play-offs liefst vijf keer, Genk twee keer en Zulte Waregem, Oostende, Cercle Brugge, Westerlo en Mechelen één keer. Charleroi van zijn kant zit nu aan zijn derde eindwinst.

De Zebra's willen die eindwinst ook koppelen aan Europees voetbal, maar dan moeten ze komende midweek voorbij Royal Antwerp raken in een rechtstreeks duel in het Bosuilstadion. De Henegouwers zijn in ieder geval in vorm.

Rik De Mil roteert een beetje richting Antwerp

Met 18 op 27 en amper één nederlaag speelden ze prima play-offs en ook tegen OH Leuven wilden ze op dat elan doorgaan. Rik De Mil liet onder meer kapitein Zorgane rusten met oog op het duel tegen Antwerp. Heymans, Dragsnes en Rogelj kwamen in de ploeg bij de Zebra's.

In een best aantrekkelijke eerste helft ging het in het eerste halfuur goed op en neer. Daan Heymans kreeg twee bijzonder grote kansen, maar liet het na om te scoren. Aan de overkant roerden Balikwisha en Maziz zich onder meer, ook zonder succes.

Op het halfuur kon Cheick Keita op wandel en uiteindelijk kon hij zijn rush bekronen met een knappe 1-0. Aan de Leuvenaars om meteen te reageren met onder meer een wonderbaarlijke vrije trap van Maziz, maar net geen gelijkmaker.

Die viel vlak voor de koffie alsnog. Na een fase met heel wat geharrewar was het uiteindelijk een Charleroi-speler die de bal op zijn scheenbeen kreeg en zo zijn eigen doelman wist te verschalken. En zo gingen we met een gelijke stand de rust in.

Tweede helft veel minder animo

Rik De Mil wisselde drie keer tijdens de rust. Niemand te diep laten gaan met oog op de wedstrijd van donderdag tegen Antwerp leek het devies. En dat had toch wel een impact op het tempo in de wedstrijd, want de tweede helft was toch gezapiger te noemen.

Beide ploegen probeerden wel te zoeken naar de winning goal, maar grote risico's werden geschuwd. Het was wachten tot in het absolute slot van de wedstrijd toen Stanic met een omhaal voor de 2-1 zorgde. 21 op 30 zo voor Charleroi in de Europe Play-offs: de Carolo's zijn klaar voor Antwerp.