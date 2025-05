Rode kaart Benito Raman bepaalt afsluiter in de Denderstreek: KV Mechelen houdt met tien stand tegen de thuisploeg

Net als in de competitie troffen Dender en KV Mechelen elkaar ook op de laatste speeldag in de play-offs. Ze wilden er wel nog wat van maken in deze seizoensafsluiter. Enkel met een zege konden ze eventueel nog een plaatsje winnen in de stand.

Bij KV Mechelen waren ze niet van plan om veel tijd te verspillen en wilden ze snel toeslaan in deze eindeseizoensmatch. Ruyssen verleende enige medewerking. Lauberbach snoepte hem de bal af. Raman kon daarna laag voor doel brengen, Antonio maakte aan de tweede paal makkelijk 0-1. Verdiend voor KV Mechelen, dat de betere ploeg was in de eerste tien minuten.

Dender begon daarna al wel wat meer de bal op te eisen en voorzetten in de box te pompen. De cruciale fase was echter een opstootje tussen Rodes en Raman aan de zijlijn. Scheidsrechter Ledda gaf Raman rood voor natrappen. De verdeling van de kaarten was opmerkelijk, want Rodes reageerde minstens even fel als Raman. De middenvelder van Dender kwam er vanaf met geel.

Doelpunten via standaardsituaties

De numerieke meerderheid bood voor de thuisploeg ook opportuniteiten op stilstaande fases. Ferraro tikte de doorbotsende hoekschop van Gonçalves binnen (1-1). Standaardsituaties bleven ook aan de overzijde belangrijk. Welsh werd uit het oog verloren bij een vrije trap van Schoofs. De Schot kopte de 1-2 voorbij doelman Dietsch.

Een gelijke stand was inmiddels wel een betere weerspiegeling van de wedstrijd. Logisch ook, gezien het verschil in aantal spelers tussen de lijnen. De Wolf pareerde de kopbal van Berte maar had de pech dat het leer eerst bovenop de dwarsligger en daarna voor de voeten van Rodes belandde. Uitgerekend hij maakte er 2-2 van.

Dender niet voorbij tienkoppig KV Mechelen

De tweede helft bestond voornamelijk uit druk vanwege Dender, maar de thuisploeg miste dan wel de creativiteit om het lage Mechelse blok uit verband te spelen. Scheidler kreeg in de slotfase nog wel een zeldzame kans. De Fransman stuitte op De Wolf. Zo sluit Malinwa het seizoen vlak boven Dender af in de rangschikking. KVM eindigt derde in de Europe Play-offs, Dender vierde.