🎥 Seizoenseinde eindigt in mineur voor Benito Raman, die zich van zijn slechtste kant laat zien

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In wat een rustig seizoensslot moest worden, ging het zaterdagavond toch nog stevig mis in de partij tussen KV Mechelen en Dender. Al na een kwartier kookten de emoties over aan de zijlijn, met Benito Raman als hoofdrolspeler.

Hoewel er voor beide ploegen niets meer op het spel stond, begonnen de spelers met opvallend veel vuur aan de wedstrijd. Vooral Raman toonde zich gretig, maar die gretigheid sloeg al snel om in frustratie. Rond het kwartier probeerde Raman een diepe bal in het spel te houden met een sliding. Daarbij kwam Dender-speler Nathan Rodes bovenop hem terecht. De situatie leek aanvankelijk onschuldig, maar escaleerde in enkele seconden. Terwijl beide spelers nog op de grond lagen, reageerde Raman furieus. Er ontstond duw- en trekwerk, waarbij Rodes volgens sommigen een slag uitdeelde. Raman liet het daar niet bij en trapte na. Die actie werd fataal. Wat volgde was een opstootje waarbij meerdere spelers en stafleden zich mengden. De scheidsrechter moest ingrijpen en had zijn handen vol aan het bedaren van de gemoederen. Na overleg met zijn assistenten trok de scheidsrechter resoluut rood voor Raman. Rodes en zijn ploegmakker Goncalves kwamen er vanaf met een gele kaart. Een opvallend verschil in bestraffing, al viel over de intentie van Raman weinig te discussiëren. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door DAZN Belgium (@dazn_be)