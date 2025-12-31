De frustratie groeit in Napels over Romelu Lukaku

Romelu Lukaku begint de tijd lang te vinden in de ziekenboeg. Hij zal geduldig moeten blijven, maar leuk is het zeker niet. Zijn terugkeer zou andermaal met een paar weken uitgesteld zijn.

Door ernstig geblesseerd te raken aan zijn dijbeen tijdens een oefenwedstrijd, heeft Romelu Lukaku het enthousiasme van de supporters van Napoli laten kelderen. Ze hoopten op een legendarisch duo met Kevin De Bruyne, die sinds die tijd ook geblesseerd is.

Lukaku moet geduldig zijn en blijven

De afgelopen weken was het enthousiasme van de supporters voor Big Rom echter teruggekomen, net zoals de persoon in kwestie met de groep was teruggekeerd. Maar er was nog steeds geen verschijning op een wedstrijdformulier.

Oorspronkelijk werd hij verwacht voor de Supercup. Daar was Lukaku belangrijk voor de groep door mee te reizen naar Saoedi-Arabië, maar hij was nog niet in staat om op de bank plaats te nemen. Vandaag meldt La Gazzetta dello Sport dat zijn terugkeer nog wat verder is uitgesteld.

Nieuw uitstel

De Italiaanse krant meldt dat zijn dijbeen nog niet voldoende genezen is, waardoor hij de komende twee tot drie weken aan competitie zal missen tegen Lazio (4/1), Verona (7/1) en Inter (11/1). Hij zou zijn terugkeer kunnen maken tegen Parma op 14 januari.



Maar dat is nog niet zeker: "Het zal afhangen van de evolutie van zijn fysieke conditie. Napoli wil geen enkel risico nemen met zijn blessure en wil de kans op een terugval minimaliseren", besluit de Gazzetta. Je kan dat de medische staf niet kwalijk nemen, vooral niet in dit wereldbekerjaar.