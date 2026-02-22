Club Brugge-spits Tresoldi heeft het toch moeilijk na keuze: "Een telefoontje had ik wel verwacht"

Club Brugge haalde afgelopen zomer voor zeven miljoen euro een opvallende naam binnen met Nicolò Tresoldi. De 21-jarige spits benadrukt zelf hoe snel het ging: "Ik ging van de Tweede Bundesliga naar de Champions League in één jaar", zegt hij in een interview met La Gazzetta dello Sport.

De aanvaller, overgekomen van Hannover 96, rendeerde meteen bij Club Brugge KV. Met acht competitiedoelpunten en twee goals in de Champions League onderstreept hij zijn waarde. “Ik ben hier erg gelukkig, maar ik weet ook dat ik nog een lange weg te gaan heb", klinkt het ambitieus.

Opvallend is zijn interlandkeuze. Tresoldi, geboren in Italië maar ook met Argentijnse roots, koos jaren geleden voor Duitsland. “Ze hebben mij een duidelijk pad getoond. Ik voelde me meteen gewaardeerd, ook door de bond. Dat is belangrijk voor een speler.”

Nicolo Tresoldi had een telefoontje van de Italiaanse bond verwacht

Vanuit Italië bleef het stil. “Ik heb nooit een telefoontje gekregen van de Italiaanse bond", zegt hij. “Eerlijk? Dat had ik wel verwacht. Ik scoor in de Champions League en alles… Een telefoontje om elkaar te leren kennen was mooi geweest.”

Naast zijn internationale keuze spreekt ook zijn clubliefde tot de verbeelding. Tresoldi is supporter van AC Milan en droomt luidop. “Een doelpunt voor Milan, met een assist van Leao? Dat zou niet slecht zijn.” Die droom, zegt hij, “zit elke ochtend in mijn hoofd zodra ik wakker word.”

Zijn voorbeelden liggen hoog. “Lewandowski is mijn favoriete spits, ik bestudeer hem in elke wedstrijd.” Over Harry Kane zegt hij: “Hij is compleet, hij kan alles.” Maar voorlopig ligt zijn focus op Brugge en Duitsland. Italië liet zijn kans liggen, en dat lijkt voorlopig niet te veranderen.