Tweedeklasser is dé kweekgrond voor talent dat naar 1A trekt: CV is intussen indrukwekkend

Sinds de terugkeer van Lierse naar het profvoetbal heeft de club een opvallende neus voor jong talent. Vooral Belgische spelers kregen op het Lisp de kans om zich te tonen en door te stoten naar 1A. Het resultaat is een indrukwekkend rijtje jonge spelers dat het hoogste niveau bereikte, zag GvA.

In het doel werd Maxime Delanghe na zijn komst van Jong PSV meteen eerste keeper. Eén seizoen later trok hij door naar Cercle Brugge, maar zijn periode op het Lisp legde de basis voor zijn carrière in de Jupiler Pro League.

De defensie werd stevig gelanceerd met spelers als Luc Marijnissen en Bo De Kerf, die beide later naar Dender vertrokken.

Toon Raemaekers en Joedrick Pupe maakten eveneens indruk achterin en zetten hun stappen richting buitenlandse competities of andere topclubs in België.

1A-clubs profiteren van het sterke werk van Lierse

Op het middenveld wist Lierse Mathias Delorge, Dirk Asare, Jordi Liongola en Maxim Kireev te ontwikkelen. Allen doorliepen een periode op het Lisp waarin ze groeiden tot volwaardige profs, waarna ze werden opgepikt door clubs als AA Gent, Zulte Waregem en KV Mechelen.



In de aanval maakten Ousmane Sow en Leonardo Rocha het verschil. Hun prestaties bij Lierse leverden transfers op naar Polen en Denemarken, waarbij hun doorbraak op het Lisp het startpunt van hun carrière was.