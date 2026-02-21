Boskamp ziet Anderlecht tijd verliezen en geeft raad in zoektocht naar nieuwe coach

RSC Anderlecht blijft op zoek naar een nieuwe trainer. Meer en meer lijkt het erop dat er pas een oplossing zal zijn richting volgend seizoen.

Anderlecht heeft nog geen nieuwe trainer

RSC Anderlecht heeft nog altijd geen nieuwe coach gevonden, als opvolger van de ontslagen Besnik Hasi. “Ik vraag me af of het er nog van komt”, zegt Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.

Paars-wit lijkt zijn heil te blijven zoeken in één bepaalde optie. “Die Saoedi’s willen Schreuder blijkbaar echt niet laten gaan en het ziet er niet naar uit dat Anderlecht nog een plan B heeft”, gaat de analist verder.

Taravel liet vrijdag al weten dat hij eventueel bereid is om het seizoen als interimtrainer uit te doen. “Als ze Schreuder echt willen, zit er niets anders op. Je kan moeilijk nu iemand anders halen en hem over twee maanden weer buiten flikkeren.”

Eerst technisch directeur aanstellen

Volgens de Nederlander is het misschien interessanter om eerst een technisch directeur aan te trekken en die een trainer te laten aanbrengen. Anders kan je lang bezig blijven in de dubbele zoektocht.



Toch gelooft Boskamp erin dat Anderlecht opnieuw de rug zal rechten. “Honderd procent. Ooit staat die club weer op. Zonder rollator. Net als ik”, besluit hij.