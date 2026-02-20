OH Leuven (en Anderlecht) maken België trots: drie ploegen Europa in

Het Europees avontuur van de Belgische clubs zit erop bij de vrouwen. RSC Anderlecht werd eerder al uitgeschakeld in de tweede Europese beker, terwijl ook het avontuur van OH Leuven nu achter de rug is. Toch is er goed nieuws op komst.

OH Leuven werd in de tussenronde van de Champions League uitgeschakeld door Arsenal. In de heenwedstrijd werd het 0-4 in het King Power aan Den Dreef in Leuven, in de terugwedstrijd werd met 3-1 verloren in Engeland.

En zo zit het verhaal van de Belgische teams in Europa erop. Toch was het zeker geen slecht seizoen voor de Belgen. OH Leuven werd twaalfde in de groepsfase met een overwinning, drie gelijke spelen en twee nederlagen.

Met drie Belgische ploegen Europa in!

Ook in de voorrondes werden heel wat punten gescoord. En ook RSC Anderlecht zette een aantal mooie resultaten neer alvorens het werd uitgeschakeld. Alles samen sprokkelden de Belgische teams meer dan twintig punten op de UEFA-ranking.

Gedeeld door twee deelnemers werd dat 10.875 officiële punten voor de UEFA-ranking. Daarmee springen de Belgen over heel wat andere landen naar een tiende plaats. "België staat momenteel op de tiende plaats op de UEFA-ranking voor vrouwencompetities", aldus de Pro League op haar webstek.

OH Leuven is trots op het gereden parcours

"De top 13 heeft recht op drie Europese startplaatsen. Van de landen die achter ons staan, heeft enkel Tsjechië (met Sparta Praag) nog een club die actief is in de UEFA-competities. De officiële bevestiging van deze verdeling volgt in september 2026 en zal dus van toepassing zijn op het seizoen 2027-2028."





"We zijn hongerig naar meer, we zijn hongerig om nog te groeien. We hebben er nu van geproefd, hopelijk volgend jaar opnieuw", blikte coach Arno Van Den Abbeel terug bij Sporza op de hele mooie campagne.