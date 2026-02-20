"Tijd om te vertrekken": Van Der Elst heeft geen medelijden met Anderlechtspeler

Zondag speelt Yari Verschaeren zijn 250ste wedstrijd voor Anderlecht. Volgens Franky Van Der Elst zullen er echter niet veel meer bijkomen.

Verschaeren speelt 250ste match voor Anderlecht

Yari Verschaeren viert zondag op bezoek bij Zulte Waregem een mooi jubileum bij RSC Anderlecht. Hij treedt voor de 250ste keer aan voor paars-wit, iets wat volgens Franky Van Der Elst bloemen verdient.

Want 250 matchen is veel voor een 24-jarige, maar eigenlijk hadden dat er nog veel meer kunnen zijn”, aldus de analist in Het Nieuwsblad. Enkele blessures, waaronder een kruisbandletsel, remden Verschaeren geregeld af.

Al stelt Van Der Elst ook een heel terechte vraag. “De vraag is ook of er nog veel matchen gaan bijkomen. Hij is einde contract. Dus ik denk het niet, hè?”, klinkt het. Met een salaris van 1,5 miljoen euro per jaar is hij gewoon te duur geworden, dus zal hij gratis vertrekken.

Want voor een lager loon wil hij niet aan boord blijven. “Ik snap beide partijen. 1,5 miljoen: da’s heel veel geld, hè. Zijn rendement is alleszins te laag geweest om dat nog eens te geven. Dit seizoen zit hij aan één goal en twee assists: that’s it…”

Transfer naar het buitenland

Van Der Elst vindt ook dat een contractverlenging niet meer aan de orde moet zijn. “Na vijftien jaar Anderlecht, waarvan acht jaar in de A-kern, is het voor Verschaeren zelf ook gewoon tijd om te vertrekken”, besluit hij. “Hij zit er al te lang en heeft in heel die periode alleen maar ontgoochelingen opgelopen.”



De malaise bij paars-wit heeft Verschaeren duidelijk parten gespeeld. Dat heeft zijn invloed op de speler gehad, net als de hoge verwachtingen die men bij hem had, maar die Verschaeren nooit kon inlossen. Een vertrek naar het buitenland is volgens Van Der Elst de enige juiste beslissing.