"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

Ibe Hautekiet voelt zich goed bij Standard. Toen hij nog bij Club NXT speelde weigerde hij echter een heel erg mooi voorstel uit Duitsland.

Straf aanbod uit Bundesliga voor Ibe Hautekiet

Ibe Hautekiet was deze week te gast bij Not so FAQ (‘Not so Frequently Asked Questions’) van Dave Peters. Daar vertelde hij een opmerkelijk verhaal over een transfer richting Duitsland waarvoor hij niet toehapte.

Hautekiet speelde in het verleden bij de beloften van Club Brugge zowat alles wat er te spelen was. “Op een dag werden er twee spelers doorgeschoven naar de A-kern die veel minder gespeeld hadden. Vond ik opmerkelijk”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Precies op dat moment kwam er een aanbieding binnen van de allerlaatste uit de Bundesliga op dat moment, het Duitse Greuther Fürth. Zij deden Hautekiet een ontzettend mooi voorstel. “Ik kreeg een contractvoorstel dat tienmaal meer was dan wat ik bij Club had”, klinkt het.

Niet op deal ingegaan

Hij kon alles spelen in de Bundesliga en veel ervaring opdoen, maar het zou wel met een degradatie zijn. Het jaar erop zouden ze weer meespelen voor de titel, dus het klonk wel heel erg aanlokkelijk om erop in te gaan.



“Ik had nog geen minuut eersteklassevoetbal achter de kiezen. Ik twijfelde enorm, was piepjong, het ging goed met mijn vriendin… Ik zat ook prima bij Club en heb uiteindelijk geweigerd”, besluit hij. Enkele maanden later zat hij bij de A-kern van blauw-zwart.