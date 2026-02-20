Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië

Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wordt Koen Casteels (33) de nieuwe doelman van Club Brugge? De naam van de ex-Rode Duivel circuleert in Brugge als mogelijke opvolger van Simon Mignolet, al beseft de club dat deze piste financieel en praktisch een uitdaging kan zijn.

De zoektocht naar een nieuwe eerste keeper loopt al volop, ongeacht of Mignolet nog één seizoen bijtekent, weet HLN. Club wil voorbereid zijn, want spelers als Mignolet, en straks ook Brandon Mechele en Hans Vanaken, vervang je niet zomaar.

Casteels heeft de ervaring en persoonlijkheid die Brugge zoekt. De 33-jarige internationale doelman kan zowel op het veld als in de kleedkamer een leidersrol vervullen, vergelijkbaar met Mignolet in de afgelopen zeven seizoenen.

Casteels verdient zo'n 10 miljoen euro per jaar bij Al-Qadsiah

De financiële kant maakt de transfer complex. Casteels speelt momenteel bij Al-Qadsiah in Saoedi-Arabië, waar hij een nettojaarloon van ongeveer tien miljoen euro ontvangt en nog tot 2027 onder contract ligt. Hij vertrok daar in 2024 na negen jaar bij Wolfsburg.

Mignolet vertrekt deels vanwege zijn hoge loon. De doelman van blauw-zwart verdient in Brugge zo’n vier miljoen euro bruto per jaar. Een overstap naar Casteels zou dus een even kostbaar dossier zijn, terwijl de club net de loonmassa wil reduceren. Het budget moet dus zorgvuldig worden bekeken om deze optie haalbaar te maken.


Hoe Casteels zelf tegenover een terugkeer naar België staat, is nog onduidelijk. Anderlecht toonde destijds interesse, maar een transfer was financieel niet haalbaar. 

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Al-Qadsiah FC
Koen Casteels

Meer nieuws

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht Analyse

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

15:00
🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

14:40
"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

13:00
Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

11:00
2
"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

14:20
BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

14:00
11
"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

13:30
LIVE: Rik De Mil lanceert miljoenentransfer opnieuw: "Door zijn mindset"

LIVE: Rik De Mil lanceert miljoenentransfer opnieuw: "Door zijn mindset"

12:30
Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

12:20
1
Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

12:00
7
Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

12:40
2
Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

08:40
11
Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

09:30
18
Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

10:30
4
Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

10:00
Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

07:20
7
Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

08:20
Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

06:30
16
🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

09:00
Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

08:00
5
Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

07:00
1
Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

07:40
1
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

22:00
6
Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

22:30
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
5
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
1
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
1
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

19/02
16
Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Analyse

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

20:40
3
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
2
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
5
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
17
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 21/02 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 21/02 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 21/02 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Stefaan_82 Stefaan_82 over Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit mantoch mantoch over BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League Stigo12 Stigo12 over Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt Snipergoal Snipergoal over Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge Snipergoal Snipergoal over Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit Eldonte Eldonte over Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent" Dirk1897 Dirk1897 over Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved