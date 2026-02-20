Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië

Wordt Koen Casteels (33) de nieuwe doelman van Club Brugge? De naam van de ex-Rode Duivel circuleert in Brugge als mogelijke opvolger van Simon Mignolet, al beseft de club dat deze piste financieel en praktisch een uitdaging kan zijn.

De zoektocht naar een nieuwe eerste keeper loopt al volop, ongeacht of Mignolet nog één seizoen bijtekent, weet HLN. Club wil voorbereid zijn, want spelers als Mignolet, en straks ook Brandon Mechele en Hans Vanaken, vervang je niet zomaar.

Casteels heeft de ervaring en persoonlijkheid die Brugge zoekt. De 33-jarige internationale doelman kan zowel op het veld als in de kleedkamer een leidersrol vervullen, vergelijkbaar met Mignolet in de afgelopen zeven seizoenen.

Casteels verdient zo'n 10 miljoen euro per jaar bij Al-Qadsiah

De financiële kant maakt de transfer complex. Casteels speelt momenteel bij Al-Qadsiah in Saoedi-Arabië, waar hij een nettojaarloon van ongeveer tien miljoen euro ontvangt en nog tot 2027 onder contract ligt. Hij vertrok daar in 2024 na negen jaar bij Wolfsburg.

Mignolet vertrekt deels vanwege zijn hoge loon. De doelman van blauw-zwart verdient in Brugge zo’n vier miljoen euro bruto per jaar. Een overstap naar Casteels zou dus een even kostbaar dossier zijn, terwijl de club net de loonmassa wil reduceren. Het budget moet dus zorgvuldig worden bekeken om deze optie haalbaar te maken.



Hoe Casteels zelf tegenover een terugkeer naar België staat, is nog onduidelijk. Anderlecht toonde destijds interesse, maar een transfer was financieel niet haalbaar.