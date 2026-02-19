Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Foto: © photonews

Club Brugge zette een geweldige prestatie neer in de Champions League. In de tussenronde wisten ze Atlético Madrid op een 3-3 gelijkspel te houden. Het team kwam nochtans 0-2 achter, maar toonde heel veel weerbaarheid en veerkracht.

De analisten waren dan ook vol lof voor de prestatie van Club Brugge. Ook Hein Vanhaezebrouck was vol lof voor wat hij zag van blauw-zwart, ook al had hij ook heel wat kritiek op de manier waarop Bart Verhaeghe zich na de match uitliet over de arbitrage.

Maar over de prestatie zelf niets dan lof, ook niet van de gewezen coach van Anderlecht, Genk en KAA Gent. "Het was een Europese prestatie van Club Brugge. Een totaalprestatie, de beste van de nieuwe periode sinds Club na lange tijd in 2016 nog eens kampioen werd."

"Zo dominant, zo druk zetten. Zeker in de tweede helft na de 0-2", aldus Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Belang van Limburg. Hij zag de Bruggelingen nochtans voorzichtig beginnen in de eerste helft.

Volgens hem waren de Bruggelingen op hun hoede. Dat ze dan alsnog op achterstand kwamen? Dat was jammer en daardoor moesten ze het initiatief aan Atlético Madrid laten. Maar de tweede helft? Daar was Vanhaezebrouck lyrisch over.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"
"De tweede helft was echt full press, dat heb ik Brugge eigenlijk zelfs de laatste jaren nooit zien doen. Een hele helft aan één stuk: Brugge was indrukwekkend, met voor mij één absolute uitblinker en dat was Onyedika. Die gast was onvoorstelbaar goed.”

Nieuwste reacties

