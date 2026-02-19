"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

Binnen minder dan vier maanden wordt het WK voetbal gespeeld. Momenteel zijn er grote zorgen om tal van Rode Duivels.

Blessuregolf bij de Rode Duivels

De ziekenboeg van de Rode Duivels zit op dit moment bijzonder vol. Het blijft afwachten hoe de toestand zal evolueren richting het WK van deze zomer, dat binnen minder dan vier maanden voor de deur staat.

Philippe Albert liet in La Tribune weten dat de situatie er voorlopig niet echt goed uitziet. Door het grote aantal Rode Duivels dat geblesseerd is, maar vooral door de vraagtekens bij de grote patrons Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Niet minder dan elf spelers uit de kern van bondscoach Rudi Garcia liggen in de lappenmand. Op korte tijd is dat niet alarmerend. “Ik raak niet in paniek voor die twee wedstrijden (tegen de Verenigde Staten op 28 maart en tegen Mexico op 1 april, red.). Wat voor mij telt, zijn de twee oefenwedstrijden begin juni (tegen Kroatië op 2 juni en Tunesië op 6 juni)”, aldus Albert.

Zorgen om Lukaku en De Bruyne

Hij maakt zich zorgen om Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. De Bruyne traint op dit moment nog altijd maar individueel, terwijl Lukaku wel bij de spelersgroep zit, maar heel beperkte speelminuten krijgt van Conte.



“Het zijn de leiders van de ploeg, de dragende figuren,” is Albert duidelijk aan het twijfelen richting het WK. “Zonder hen… wordt het heel moeilijk. Voor hen ben ik bezorgd”, besluit hij.