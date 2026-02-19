"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Binnen minder dan vier maanden wordt het WK voetbal gespeeld. Momenteel zijn er grote zorgen om tal van Rode Duivels.

Blessuregolf bij de Rode Duivels

De ziekenboeg van de Rode Duivels zit op dit moment bijzonder vol. Het blijft afwachten hoe de toestand zal evolueren richting het WK van deze zomer, dat binnen minder dan vier maanden voor de deur staat.

Philippe Albert liet in La Tribune weten dat de situatie er voorlopig niet echt goed uitziet. Door het grote aantal Rode Duivels dat geblesseerd is, maar vooral door de vraagtekens bij de grote patrons Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Niet minder dan elf spelers uit de kern van bondscoach Rudi Garcia liggen in de lappenmand. Op korte tijd is dat niet alarmerend. “Ik raak niet in paniek voor die twee wedstrijden (tegen de Verenigde Staten op 28 maart en tegen Mexico op 1 april, red.). Wat voor mij telt, zijn de twee oefenwedstrijden begin juni (tegen Kroatië op 2 juni en Tunesië op 6 juni)”, aldus Albert.

Zorgen om Lukaku en De Bruyne

Hij maakt zich zorgen om Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. De Bruyne traint op dit moment nog altijd maar individueel, terwijl Lukaku wel bij de spelersgroep zit, maar heel beperkte speelminuten krijgt van Conte.


“Het zijn de leiders van de ploeg, de dragende figuren,” is Albert duidelijk aan het twijfelen richting het WK. “Zonder hen… wordt het heel moeilijk. Voor hen ben ik bezorgd”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Napoli
Romelu Lukaku
Kevin De Bruyne
Philippe Albert

Meer nieuws

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
1
De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

12:40
Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

12:30
Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

12:00
Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

11:40
1
Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

11:20
3
Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

11:10
1
De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

11:00
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

10:30
1
De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

10:00
Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League Reactie

Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League

09:15
"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

09:30
Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald?

09:00
17
Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

Uitzonderlijke uitspraak in dossier van elleboogstoot Lynnt Audoor

08:40
2
Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

08:20
"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

"Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico

08:00
15
📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

📷 OFFICIEEL Arthur Vermeeren heeft deze nieuwe coach bij Marseille

07:40
1
Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

07:20
Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..." Reactie

Vanaken onthult hoe ommekeer tegen Atlético tot stand kwam: "Niet gevraagd, maar je kent me..."

06:45
Dé buitenkans van de zomermercato? 'Belgische topclub aast op Mexicaanse goaltjesdief die... gratis kan opgepikt worden'

Dé buitenkans van de zomermercato? 'Belgische topclub aast op Mexicaanse goaltjesdief die... gratis kan opgepikt worden'

07:00
10
Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel"

06:30
21
Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Reactie

Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng

23:35
81
Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

Opgeheven hoofd: OH Leuven verlaat Champions League met logische nederlaag tegen Arsenal

23:55
Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot

06:00
2
Ze vallen als vliege... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure

Ze vallen als vliege... Duivels: Ook deze Rode Duivel is voor onbepaalde duur buiten strijd met hardnekkige blessure

21:00
2
Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

Rondje dansen op Het Kampioenenbal: Bodo/Glimt doet het nog maar eens, Newcastle maakt er doelpuntenkermis van

23:00
Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

23:00
Zet deze Rode Duivel komende zomer een héél grote stap? 'Manchester United en Barcelona hebben concrete interesse'

Zet deze Rode Duivel komende zomer een héél grote stap? 'Manchester United en Barcelona hebben concrete interesse'

22:30
1
Manuel Neuer schokt Duitsland met beslissing: "Ik kom er niét op terug"

Manuel Neuer schokt Duitsland met beslissing: "Ik kom er niét op terug"

21:20
OFFICIEEL: Deze coach gaat niét aan de slag bij RSC Anderlecht

OFFICIEEL: Deze coach gaat niét aan de slag bij RSC Anderlecht

22:00
4
Alfred Schreuder wil fors inleveren om naar Anderlecht te komen: 'Dit forse loon strijkt Nederlander vandaag op in Saoedi-Arabië'

Alfred Schreuder wil fors inleveren om naar Anderlecht te komen: 'Dit forse loon strijkt Nederlander vandaag op in Saoedi-Arabië'

21:40
Bayern München staat héél dicht bij transfer van Bart Verbruggen: 'Anderlecht rekent zich rijk en mag zich aan extra miljoenen verwachten'

Bayern München staat héél dicht bij transfer van Bart Verbruggen: 'Anderlecht rekent zich rijk en mag zich aan extra miljoenen verwachten'

20:40
Van Het Kuipje naar Camp Nou? 'Barcelona zet deze verdediger héél hoog op de verlanglijst'

Van Het Kuipje naar Camp Nou? 'Barcelona zet deze verdediger héél hoog op de verlanglijst'

20:20
Dévy Rigaux verrast met uitspraak en laat weten wie het (afgevoerde) rotatiesysteem met Mignolet en Jackers bij Club Brugge wou installeren

Dévy Rigaux verrast met uitspraak en laat weten wie het (afgevoerde) rotatiesysteem met Mignolet en Jackers bij Club Brugge wou installeren

19:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 24
Hellas Verona Hellas Verona 0-0 Pisa Pisa
Genoa Genoa 2-3 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 2-2 Torino Torino
Bologna Bologna 0-1 Parma Parma
Lecce Lecce 2-1 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 0-5 Inter Milaan Inter Milaan
Juventus Juventus 2-2 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 2-1 Cremonese Cremonese
AS Roma AS Roma 2-0 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 1-1 Como Como

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Dé buitenkans van de zomermercato? 'Belgische topclub aast op Mexicaanse goaltjesdief die... gratis kan opgepikt worden' Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman' André Coenen André Coenen over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" filip.dhose filip.dhose over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? filip.dhose filip.dhose over Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht" Olympia86 Olympia86 over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng Snipergoal Snipergoal over "Onthou de naam": Spaanse pers ziet twee Brugse uitblinkers tegen Atletico Snipergoal Snipergoal over Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht FCBalto FCBalto over Dinamo Zagreb - KRC Genk: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved