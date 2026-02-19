Zitting van drie uur: Stijn Stijnen krijgt uitspraak te horen in twee zaken

De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft twee zaken rond Stijn Stijnen behandeld. Het ging om de matchen tegen RSCA Futures en KV Kortrijk.

Vrijgesproken in dossier RSCA Futures

Op twee november waren er de nodige conflicten rond het duel van Patro Eisden tegen RSCA Futures. Een uur na de match zou Stijnen, die geschorst was, lijnrechter Bonhomme aangesproken hebben.

Nadien zou er ook geen eten geweest zijn voor de refs. Tegen KV Kortrijk, een week later op acht november, werd Stijnen uitgesloten voor de rust, maar stond hij tijdens de pauze nog in de spelerstunnel en sprak hij de ref aan over diens beslissingen.

Woensdag werd een zitting van bijna drie uur gehouden rond deze twee zaken. Voor de match tegen RSCA Futures werd Stijnen door twijfel in het dossier volledig vrijgesproken.

Mildere sanctie voor uitsluiting in Kortrijk

In het dossier van de uitsluiting op KV Kortrijk werd geargumenteerd dat Stijnen niet wist waar hij heen moest op verplaatsing en dat dit de reden was waarom hij nog in de spelerstunnel stond.



Veiligheidsproblemen, zo noemde de advocaat van Stijnen het, maar dat werd door de Raad van tafel geveegd. De schorsing werd wel gemilderd, van twee naar één speeldag effectief en de andere als voorwaardelijk.