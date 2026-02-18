Marink Reedijk lyrisch over deze speler van SK Beveren: "Al een heel seizoen van goudwaarde"

SK Beveren maakte geen slippertje het afgelopen weekend, ondanks de ijzige omstandigheden. De koploper in de Challenger Pro League ging winnen bij Francs Borains, met dank aan onder meer Kurt Abrahams.

Beveren heeft een straat voorsprong in het klassement en is nog altijd ongeslagen in de competitie. Die status kwam uiteindelijk niet in het gedrang op het veld van Francs Borains, al was het wachten tot de tweede helft om het verschil te maken.

Dat verschil kwam er uiteindelijk via Kurt Abrahams en Lennart Mertens. Die eerste kon achteraf op lof rekenen van Beveren-coach Marink Reedijk.

Abrahams is op verschillende vlakken belangrijk

"Kurt is al een heel seizoen van goudwaarde", klinkt het bij Het Laatste Nieuws. "Nu valt het meer op omdat hij zijn kansen vlot afwerkt."

Abrahams scoorde dit seizoen al acht keer, maar doet ook op andere vlakken zijn duit in het zakje. "Maar ook in het meevoetballen en meeverdedigen is hij al sinds augustus belangrijk", voegt Reedijk toe.



Met 63 op 69 legt Beveren een steeds indrukwekkender rapport voor in de Challenger Pro League. De Waaslanders kunnen zich daardoor komend weekend al verzekeren van de promotie, maar wel enkel in dit scenario.