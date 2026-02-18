"Ik was geschokt": de sneer van Bart Verhaeghe die bij Union nog altijd niet is verteerd

De rivaliteit tussen Union Saint-Gilloise en Club Brugge is uitgegroeid tot een van de nieuwe klassiekers in het Belgische voetbal, met de nodige steekjes onder water via de pers.

Tussen Club Brugge en Union is de strijd intens, op én naast het veld. Een uitspraak van Bart Verhaeghe uit 2022 blijft bij Union nazinderen. Na de titel zei de Club-voorzitter dat blauw-zwart niet Union had verslagen, maar het B-team van Brighton.

Te gast in de podcast MIDMID bevestigt Alex Muzio dat die woorden hard aankwamen. "Ik was geschokt dat een club die net kampioen was geworden, in plaats van te vieren liever over een andere ploeg sprak."

Union voelde zich geraakt

"Het is niet alsof wij een ploeg vol huurlingen van Brighton hadden. Alleen Mitoma was gehuurd, en Undav had een clausule die door Brighton werd betaald, waarna hij opnieuw werd uitgeleend", verduidelijkt de Union-voorzitter.

Muzio wil af van dat imago. "Wij hebben veel spelers op de top van hun kunnen, terwijl Brighton altijd kiest voor een mix van heel jonge en heel ervaren spelers. Zij beschikken over uitzonderlijke faciliteiten, terwijl wij op het moment van die uitspraken trainden in Lier, achter een padelbedrijf."

Wel profiteert Union van de scoutingkennis van Brighton via toegang tot detectiesoftware die al meerdere talenten opleverde. Een gelijkaardig succesverhaal is inmiddels ook aan de gang bij Heart of Midlothian, waar Tony Bloom – aandeelhouder en voormalig meerderheidsaandeelhouder van Union – recent investeerde.