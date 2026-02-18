Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

Schrijft Club Brugge de komende weken opnieuw voetbalgeschiedenis? Dan moet het voorbij Atlético Madrid raken om zich net als vorig seizoen te scharen bij de beste zestien van de Champions League. Makkelijk wordt het uiteraard niet.

Vorig seizoen speelde Club Brugge tegen Atalanta Bergamo in de tussenronde van de Champions League en wisten ze twee keer te winnen om zo naar de achtste finales tegen Aston Villa te raken. Dit seizoen is Atléltico Madrid tegenstander van dienst.

Club Brugge staat voor erg lastige opdracht

Een moeilijke tegenstander, mogelijk zelfs nog lastiger te bekampen dan Atalanta een jaar geleden. Dat beseffen ook alle analisten, die dan ook de kansen voor blauw-zwart niet al te hoog inschatten. En toch liggen er mogelijkheden.

"Het beste Atlético wint over twee wedstrijden gewoon van het beste Club Brugge. Union deed het goed in Madrid, maar verloor. Bovendien was het in één wedstrijd en nu is het heen en terug. Alleen is Atlético zo wisselvallig dat we niet weten of we het in zijn beste vorm zullen zien."

Kwalificatie is niet uitgesloten

Rekening houden met de wisselvalligheid van de tegenstander? Dat is niet altijd een zekerheid natuurlijk. Het zal volgens het Club-icoon zaak zijn om niet in de val van Atlético te lopen. Van der Elst geeft de burger wel nog een beetje moed in Het Nieuwsblad:

"Ik was erbij in 1992, toen we in de kwartfinale, van de Beker der Bekerwinnaars deze keer, Atlético met 3-2-verlies ginds en 2-1-winst thuis uit Europa wipten. Ik weet wel dat dat lang geleden is en niet betekent dat Club nu ook weer de beste zal zijn. Maar een kwalificatie is niet uitgesloten."