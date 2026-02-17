Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

Sommige verhalen lezen als een rollercoaster. Zo ook het verhaal van Kevin Zhou, die droomt van een profcarrière in China. En daarvoor momenteel in de Belgische amateurreeksen aan het spelen is. Terwijl hij uit een nog heel ander land komt.

De kans dat u de 20-jarige Kevin Zhou kent? Zeer klein. De speler heeft zelfs geen profiel op Transfermarkt. En toch heeft hij grote dromen, want hij wil op termijn naar China om daar profvoetballer te gaan worden, geeft hij aan.

Canadese globetrotter meert aan in Limburg

Is hij dan een Chinees? Wel, neen, niet echt. Zijn roots - dat hoor je ook aan zijn naam - liggen weliswaar in China, maar de jongeling is geboren en getogen in Canada. De voorbije tijd was hij aanwezig voor stages bij Spaanse en Nederlandse ploegen.

"In Canada speelde ik voor schoolploegen en op semiprofessionele basis. Via een Franse scout versierde ik een test bij Zhejiang FC, een club uit de Chinese Super League", aldus Zhou in gesprek met Het Belang van Limburg.

Profvoetballer worden in China als grote doel

"Ik zou graag voetballen in China. Daarvoor moet ik echter de nationaliteit van mijn vader aanvragen. Omdat China geen dubbele nationaliteit toestaat, moet ik daarvoor wel mijn Canadees paspoort inleveren. Dat is een grote stap die te vroeg komt."



Want op dit moment speelt Zhou bij ... Eendracht Termien. Dat is voorlopig het nummer zes uit de Tweede Amateurklasse B van Voetbal Vlaanderen. Nog ver van profvoetbal verwijderd dus, ook al blijft dat de droom van de wintertransfer van Termien.