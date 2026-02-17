Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg
Foto: © photonews
Word fan van Eendracht Termien! 1

Sommige verhalen lezen als een rollercoaster. Zo ook het verhaal van Kevin Zhou, die droomt van een profcarrière in China. En daarvoor momenteel in de Belgische amateurreeksen aan het spelen is. Terwijl hij uit een nog heel ander land komt.

De kans dat u de 20-jarige Kevin Zhou kent? Zeer klein. De speler heeft zelfs geen profiel op Transfermarkt. En toch heeft hij grote dromen, want hij wil op termijn naar China om daar profvoetballer te gaan worden, geeft hij aan.

Canadese globetrotter meert aan in Limburg

Is hij dan een Chinees? Wel, neen, niet echt. Zijn roots - dat hoor je ook aan zijn naam - liggen weliswaar in China, maar de jongeling is geboren en getogen in Canada. De voorbije tijd was hij aanwezig voor stages bij Spaanse en Nederlandse ploegen.

"In Canada speelde ik voor schoolploegen en op semiprofessionele basis. Via een Franse scout versierde ik een test bij Zhejiang FC, een club uit de Chinese Super League", aldus Zhou in gesprek met Het Belang van Limburg.

Profvoetballer worden in China als grote doel

"Ik zou graag voetballen in China. Daarvoor moet ik echter de nationaliteit van mijn vader aanvragen. Omdat China geen dubbele nationaliteit toestaat, moet ik daarvoor wel mijn Canadees paspoort inleveren. Dat is een grote stap die te vroeg komt."


Want op dit moment speelt Zhou bij ... Eendracht Termien. Dat is voorlopig het nummer zes uit de Tweede Amateurklasse B van Voetbal Vlaanderen. Nog ver van profvoetbal verwijderd dus, ook al blijft dat de droom van de wintertransfer van Termien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eendracht Termien

Meer nieuws

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

21:20
Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

21:00
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op Opinie

Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

20:40
Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

20:20
Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

20:00
1
'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

19:40
1
Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

19:20
1
Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

19:00
Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

18:40
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

18:20
3
"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
2
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

16:30
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
2
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

15:30
Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

15:00
Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
5
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
3
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
1
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
4
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20
Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

11:00
7
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
13
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact cartman_96 cartman_96 over Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?" Standard 2.0 Standard 2.0 over Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling Geert66 Geert66 over 'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto' Joe Joe over Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Joe Joe over Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV Ratko Svilar Ratko Svilar over Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved