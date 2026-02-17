Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

STVV blijft verrassen in de Jupiler Pro League. Met nog vijf speeldagen te gaan staan de Truienaars tweede in het klassement, op slechts twee punten van leider Union. Het panel van 90 minutes besprak de vraag: kan STVV echt voor de titel gaan?

Na 25 speeldagen verzamelde STVV 51 punten, amper twee minder dan Union. Het afgelopen weekend boog de ploeg van Wouter Vrancken een achterstand om tegen Zulte Waregem en pakte opnieuw de drie punten. Ze pakten al elf keer punten in de 13 matchen dat ze op achterstand kwamen. Het team beleeft een bijna wonderbaarlijk seizoen.

Filip Joos noemt STVV de beste ploeg van het seizoen, terwijl Gilles De Coster ze de meest constante noemt. Toch blijft hij voorzichtig over een titelclaim: “Ik twijfel heel even als het voetbal fysieker wordt, zoals in de play-offs. Maar ik durf ook niet meer nee te zeggen. Ik ga STVV zeker volgen.”

Het is belangrijk dat er bij STVV een duidelijke hiërarchie is

Tuur Dierckx wijst op mogelijke zwaktes in de selectie. “Als er op drie of vier posities iemand uitvalt, zoals Goto, Ito, Kokubo of Yamamoto, wordt het moeilijk. Ze hebben niet overal dubbele bezetting met dezelfde kwaliteit.”

Het panel benadrukt ook de verdienste van Vrancken voor de teamstructuur. “In een ploeg is het belangrijk dat er hiërarchie is", zegt Dierckx. “Iedereen kent zijn plaats, en ook al zijn sommigen niet tevreden, ze schikken zich ernaar. Dat zorgt voor rust."



STVV mag stilaan naar Europees voetbal kijken, al blijft de onzekerheid groot. “Ik vrees dat ze leeggeroofd zullen worden", zegt Joos. “Vrancken heeft ook nog niet bijgetekend.”