KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

Het is de laatste rechte lijn: er zijn nog 15 punten te verdienen en drie tickets om uit te delen voor de Champions' Play-offs. Alles - of bijna alles - is nog mogelijk. Wie vergezelt Club Brugge, Union en STVV?

Drie ploegen hebben dit weekend hun ticket voor de top 6 al veiliggesteld: Club Brugge, STVV en Union SG. Twee verwachte namen, één verrassing, maar alle drie duidelijk boven de rest. Tussen het podium en nummer vier Anderlecht gaapt al een kloof van 13 punten – zelfs gehalveerd blijft dat enorm. Anderlecht de "slechtste" ploeg van 2026 En toch blijft Anderlecht vierde, ondanks 0 goals, 0 zeges en 3 op 21 in 2026. Dat zegt veel over het niveau dit seizoen. Op papier oogt het programma haalbaar: uit bij Zulte Waregem en thuis tegen OHL. Minstens 4 op 6 is nodig, want daarna volgen verplaatsingen naar Brugge en Mechelen, plus een thuisduel tegen Cercle. Als paars-wit onder druk staat op de slotspeeldag, dreigt het top 6-ticket alsnog te ontglippen. Kalender Anderlecht: Zulte Waregem – Anderlecht

Anderlecht – OHL

Club Brugge – Anderlecht

KV Mechelen – Anderlecht

Anderlecht – Cercle Brugge Gent met wisselvallig parcours KAA Gent blijft onvoorspelbaar. Thuis tegen Mechelen mag het niet mislopen, net als tegen Cercle en Zulte. Sleutelmomenten worden de trip naar Genk – een echte zespuntenmatch – en het duel met KV Mechelen. Kalender Gent:



KAA Gent – Cercle Brugge

Genk – KAA Gent

KAA Gent – KV Mechelen

KAA Gent – Zulte Waregem

Dender – KAA Gent Mechelen sluit af met kleppers KV Mechelen moet eerst 6 op 6 pakken tegen RAAL en Zulte Waregem. Daarna volgen Gent (uit), Anderlecht (thuis) en Club Brugge (uit). Op Jan Breydel moeten stunten voor PO1 klinkt weinig geruststellend. Kalender Mechelen: RAAL – KV Mechelen

KV Mechelen – Zulte Waregem

AA Gent – KV Mechelen

KV Mechelen – Anderlecht

Club Brugge – KV Mechelen Genk tegen rechtstreekse concurrenten KRC Genk kan Standard en KAA Gent uit de race slaan. Daarna wachten Union (uit) en STVV (thuis), met een lastige slotmatch bij RAAL. Kalender Genk: Genk – Standard

Genk – AA Gent

Union – Genk

Genk – STVV

RAAL – Genk Charleroi zonder joker Charleroi telt drie punten achterstand en mag niet meer morsen met de punten. Na Westerlo en Club Brugge volgt een haalbaarder programma, maar het lot ligt niet volledig in eigen handen. Kalender Charleroi: Westerlo – Charleroi

Charleroi – Club Brugge

Dender – Charleroi

Charleroi – OHL

Zulte Waregem – Charleroi Standard heeft mirakel nodig Vijf punten achterstand: Standard moet meteen winnen in Genk. Daarna volgen RAAL, Zulte Waregem, Antwerp en Westerlo. Dan wordt het knokken tot de laatste speeldag. Kalender Standard: Genk – Standard

Standard – RAAL

Zulte Waregem – Standard

Antwerp – Standard

Standard – Westerlo