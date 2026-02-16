KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

Het is de laatste rechte lijn: er zijn nog 15 punten te verdienen en drie tickets om uit te delen voor de Champions' Play-offs. Alles - of bijna alles - is nog mogelijk. Wie vergezelt Club Brugge, Union en STVV?

Drie ploegen hebben dit weekend hun ticket voor de top 6 al veiliggesteld: Club Brugge, STVV en Union SG. Twee verwachte namen, één verrassing, maar alle drie duidelijk boven de rest. Tussen het podium en nummer vier Anderlecht gaapt al een kloof van 13 punten – zelfs gehalveerd blijft dat enorm.

Anderlecht de "slechtste" ploeg van 2026

En toch blijft Anderlecht vierde, ondanks 0 goals, 0 zeges en 3 op 21 in 2026. Dat zegt veel over het niveau dit seizoen. Op papier oogt het programma haalbaar: uit bij Zulte Waregem en thuis tegen OHL. Minstens 4 op 6 is nodig, want daarna volgen verplaatsingen naar Brugge en Mechelen, plus een thuisduel tegen Cercle. Als paars-wit onder druk staat op de slotspeeldag, dreigt het top 6-ticket alsnog te ontglippen.

Kalender Anderlecht:

  • Zulte Waregem – Anderlecht
  • Anderlecht – OHL
  • Club Brugge – Anderlecht
  • KV Mechelen – Anderlecht
  • Anderlecht – Cercle Brugge

Gent met wisselvallig parcours

KAA Gent blijft onvoorspelbaar. Thuis tegen Mechelen mag het niet mislopen, net als tegen Cercle en Zulte. Sleutelmomenten worden de trip naar Genk – een echte zespuntenmatch – en het duel met KV Mechelen.

Kalender Gent:

  • KAA Gent – Cercle Brugge
  • Genk – KAA Gent
  • KAA Gent – KV Mechelen
  • KAA Gent – Zulte Waregem
  • Dender – KAA Gent

Mechelen sluit af met kleppers

KV Mechelen moet eerst 6 op 6 pakken tegen RAAL en Zulte Waregem. Daarna volgen Gent (uit), Anderlecht (thuis) en Club Brugge (uit). Op Jan Breydel moeten stunten voor PO1 klinkt weinig geruststellend.

Kalender Mechelen:

  • RAAL – KV Mechelen
  • KV Mechelen – Zulte Waregem
  • AA Gent – KV Mechelen
  • KV Mechelen – Anderlecht
  • Club Brugge – KV Mechelen

Genk tegen rechtstreekse concurrenten

KRC Genk kan Standard en KAA Gent uit de race slaan. Daarna wachten Union (uit) en STVV (thuis), met een lastige slotmatch bij RAAL.

Kalender Genk:

  • Genk – Standard
  • Genk – AA Gent
  • Union – Genk
  • Genk – STVV
  • RAAL – Genk

Charleroi zonder joker

Charleroi telt drie punten achterstand en mag niet meer morsen met de punten. Na Westerlo en Club Brugge volgt een haalbaarder programma, maar het lot ligt niet volledig in eigen handen.

Kalender Charleroi:

  • Westerlo – Charleroi
  • Charleroi – Club Brugge
  • Dender – Charleroi
  • Charleroi – OHL
  • Zulte Waregem – Charleroi

Standard heeft mirakel nodig

Vijf punten achterstand: Standard moet meteen winnen in Genk. Daarna volgen RAAL, Zulte Waregem, Antwerp en Westerlo. Dan wordt het knokken tot de laatste speeldag.

Kalender Standard:

  • Genk – Standard
  • Standard – RAAL
  • Zulte Waregem – Standard
  • Antwerp – Standard
  • Standard – Westerlo
Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

