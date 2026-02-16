OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Nicolas Frutos tekent bij Sporting Charleroi. De Argentijn, die op 28 februari vertrok bij RAAL La Louvière, werd maandag officieel voorgesteld bij de Zebra's.

Nicolas Frutos is aangesteld als Directeur Voetbal. Hij start op 1 maart binnen de sportieve leiding, zo maakte Sporting Charleroi bekend in een officieel communiqué.

"Hij krijgt de opdracht om het volledige sportieve project van de club te versterken en te coördineren. Hij zal de bestaande teams begeleiden en tegelijk waken over de algemene samenhang tussen de A-kern, scouting, performance en jeugdontwikkeling", schrijft Charleroi.

Doelstelling van Charleroi

"Er zal bijzondere aandacht gaan naar de academie. Hij krijgt onder meer de verantwoordelijkheid om de Carolo-speelfilosofie door te trekken in alle leeftijdscategorieën, door werkmethodes te moderniseren en innovatieve technologische tools te integreren."

"Het doel is duidelijk: een duurzaam model uitbouwen waarbij de jeugdopleiding op regelmatige basis spelers aflevert aan de A-kern die gevormd zijn volgens de identiteit van de club.”



In het communiqué benadrukt Charleroi ook het parcours van Nicolas Frutos, met bijzondere aandacht voor zijn verrijkende ervaring bij RAAL La Louvière. De club stelt dat deze benoeming "volledig past binnen de ambitie van Sporting om zijn sportieve fundamenten te versterken en de toekomst met ambitie, discipline en samenhang voor te bereiden."