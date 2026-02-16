OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

Thorsten Fink is terug onder de pannen. Na zijn ontslag bij Racing Genk vond de Duitser snel een nieuwe uitdaging in het buitenland, waar hij een meerjarig contract tekende.

Thorsten Fink werd midden december ontslagen bij Racing Genk nadat de resultaten bleven teleurstellen, zonder dat er verbetering in het spel te zien was. Na 73 wedstrijden nam hij afscheid van de Limburgers.

De Duitser was een gerespecteerde coach in ons land en ook Anderlecht polste bij hem na het ontslag van Besnik Hasi. Maar Fink bedankte vriendelijk voor de opdracht en nu lijkt ook duidelijk te zijn waarom hij dat deed.

Nieuwe start in Turkije voor Thorsten Fink

Maandag werd de coach namelijk voorgesteld bij het Turkse Samsunspor. Hij tekende er een contract tot het seizoen 2027-2028. Momenteel staat de club op plaats 8 in de Süper Lig.

"Sportief directeur Fuat Çapa gaf aan dat er in het verleden al gesprekken waren met Fink, maar dat die toen om familiale redenen niet werden afgerond. De keuze voor Fink past volgens hem volledig binnen de langetermijnstrategie van de club", staat te lezen op de clubwebsite.



"Çapa benadrukte dat Fink bekendstaat om het ontwikkelen van talentvolle spelers en het brengen van dominant, balbezitgericht voetbal met nadruk op passing en pressing. De huidige beslissing werd versneld genomen door ontevredenheid over het recente spelbeeld, al blijft het doel om zowel dit seizoen sterk af te sluiten als de komende jaren successen te boeken."