OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorsten Fink is terug onder de pannen. Na zijn ontslag bij Racing Genk vond de Duitser snel een nieuwe uitdaging in het buitenland, waar hij een meerjarig contract tekende.

Thorsten Fink werd midden december ontslagen bij Racing Genk nadat de resultaten bleven teleurstellen, zonder dat er verbetering in het spel te zien was. Na 73 wedstrijden nam hij afscheid van de Limburgers.

De Duitser was een gerespecteerde coach in ons land en ook Anderlecht polste bij hem na het ontslag van Besnik Hasi. Maar Fink bedankte vriendelijk voor de opdracht en nu lijkt ook duidelijk te zijn waarom hij dat deed.

Nieuwe start in Turkije voor Thorsten Fink

Maandag werd de coach namelijk voorgesteld bij het Turkse Samsunspor. Hij tekende er een contract tot het seizoen 2027-2028. Momenteel staat de club op plaats 8 in de Süper Lig.

"Sportief directeur Fuat Çapa gaf aan dat er in het verleden al gesprekken waren met Fink, maar dat die toen om familiale redenen niet werden afgerond. De keuze voor Fink past volgens hem volledig binnen de langetermijnstrategie van de club", staat te lezen op de clubwebsite.


"Çapa benadrukte dat Fink bekendstaat om het ontwikkelen van talentvolle spelers en het brengen van dominant, balbezitgericht voetbal met nadruk op passing en pressing. De huidige beslissing werd versneld genomen door ontevredenheid over het recente spelbeeld, al blijft het doel om zowel dit seizoen sterk af te sluiten als de komende jaren successen te boeken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Samsunspor
Thorsten Fink

Meer nieuws

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

19:20
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

18:40
Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

18:20
Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

18:00
OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

17:55
Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

17:40
10
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

17:20
Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

17:00
1
Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

16:15
Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

16:00
1
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
1
Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

15:30
3
Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

15:00
6
"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

12:20
2
Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

14:40
11
Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

14:20
2
Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

14:00
11
Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

Vandenbempt spaart kritiek niet: "Had gaandeweg niets meer met voetbal te maken, slaat nergens op"

13:30
4
Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

13:00
4
JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

12:40
4
Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

12:00
7
Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

11:40
13
Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

09:00
6
De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

De Bundesliga wenkt al: hoe lang kan Club Brugge hem nog houden?

11:20
7
Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

Beerschot likt zijn wonden, maar is nog steeds kwaad: "Het was overduidelijk"

11:00
1
🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

10:30
1
Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

Olivier Renard-transfer zorgt voor grote twijfels bij Anderlecht: héél pijnlijke statistiek

10:00
Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

09:30
20
Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

Anderlecht heeft akkoord met nieuwe T1, maar... dat kan nog altijd in het water vallen

08:40
Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

Moeten we ons zorgen maken over Romelu Lukaku? Spits mocht weer gaan zitten terwijl hij klaar stond

08:20
1
Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

07:00
16
Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

08:00
5
Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

Raheem Sterling, pas aangekomen bij Feyenoord, komt naar... België

07:40
Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

Hoe maakt Club Brugge kans tegen Atlético Madrid? Marc Degryse kent het antwoord

07:09

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 19/02 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 19/02 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 19/02 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 19/02 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 19/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 19/02 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 19/02 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 19/02 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

Joske89 Joske89 over RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap" Vital Verheyen Vital Verheyen over Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen" Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Zulte Waregem: 3-2 Lanna52V Lanna52V over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood" The Purple Knight The Purple Knight over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement TRIKKE TRIKKE over Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel TRIKKE TRIKKE over Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp' roodwit1880 roodwit1880 over Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Vital Verheyen Vital Verheyen over Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved