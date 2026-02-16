Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

Anderlecht nadert een akkoord met Alfred Schreuder. De Nederlander staat open voor een terugkeer naar België, maar niet iedereen is overtuigd dat hij dé oplossing is voor paars-wit.

Anderlecht staat dicht bij een akkoord met Alfred Schreuder, meldt Het Nieuwsblad. Paars-wit biedt hem een contract van onbepaalde duur terwijl de Nederlander zelf ook graag de overstap maakt. Bij "één-tweetje" van Sporza lieten Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zich uit over de trainer.

In het verleden was hij al hoofdtrainer van Club Brugge, waar hij ook de landstitel veroverde. "Hij heeft ervoor gezorgd dat Club kampioen is geworden, met heel realistisch voetbal. Hij was iemand met karakter en durfde tegen het bestuur in te gaan", herinnert Van der Elst zich.

Maar is Schreuder ook de juiste keuze voor de Brusselaars? De sportieve malaise is groot en dus moet de keuze meteen goed zijn. Een nieuwe miscast kan Anderlecht zich niet permitteren.

Twijfels ondanks eerdere landstitel met Club Brugge

"Ik twijfel wel of dit echt een goede keuze zou zijn voor Anderlecht. Maar wie zou er wel een goede keuze zijn? Kan je niet beter het seizoen uitmaken met Taravel en pas na het seizoen in de eerste plaats een technisch directeur aanstellen en dan de coach kiezen?", gaat Van der Elst verder.

"Met Gent zijn we twee keer gaan winnen op Club, toen Schreuder daar hoofdcoach was", zegt Vanhaezebrouck. "De omstandigheden bij Anderlecht zijn wel totaal anders. Hij komt ook in een totaal andere club terecht."



"Ook het feit dat ze nu eerst een coach gaan aanstellen en daarna pas een technisch directeur, die dan misschien op termijn niet overeenstemt met de trainer, is ondenkbaar voor een club met de allure van Anderlecht", besluit de voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht.