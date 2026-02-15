RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"
RFC Luik heeft met 2-0 verloren tegen de U23 van Racing Genk. Die werd versterkt door meerdere spelers uit de A-kern.

Het is bij Anderlecht, Club Brugge, Gent en Genk – de vier clubs met een beloftenploeg in 1B – niet ongebruikelijk om één of twee spelers uit de A-kern te laten meespelen met de U23 om ritme op te doen.

Maar gisteren stonden liefst vier spelers uit de A-kern van Racing aan de aftrap tegen RFC Luik: Nikolas Sattlberger, Noah Adedeji-Sternberg, Jusef Erabi en Sory Bangoura (samen goed voor een marktwaarde van 21 miljoen euro) speelden de volledige 90 minuten in de 2-0-zege tegen Les Sang et Marine.

RFC Luik niet te spreken

Gaëtan Englebert, die voor het eerst in zeven wedstrijden verloor, reageerde scherp. "Wat hier is gebeurd, is schandalig voor het verloop van de competitie. Wij proberen onze wedstrijden zo goed mogelijk voor te bereiden, en dan zie je een tegenstander die zomaar zoveel spelers uit de A-kern kan laten zakken. Dat is niet normaal."

Erabi, Sattlberger en Bangoura zaten een dag eerder nog op de bank bij Racing tegen KV Mechelen. Ze droegen ook duidelijk bij aan de zege van de jonge Limburgers onder leiding van Igor De Camargo: Sattlberger opende de score en Adedeji-Sternberg leverde de assist bij het tweede doelpunt.


RFC Luik had de kans om zijn plaats in de top zes te verstevigen, maar dreigt nu Eupen tot op drie punten te zien naderen als de Panda’s hun inhaalwedstrijd winnen. Heeft Englebert gelijk met zijn uitleg?

