Datum: 15/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25

LIVE: Reageert Antwerp tegen Westerlo na bekerpandoering?

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

Tijd   8' 2" 
Jelle Heyman
6
 Bayram wilt dat Jungdal de bal komt oprapen maar de doelman kruipt verder achteruit. Uiteindelijk gaat de bal van Bayram naar Jungdal die wegtrapt maar die laatste krijgt wel even een mondelinge bolwassing
3
 Janssen zorgt voor een eerste schot nadat een verre inworp in zijn voeten wordt gekopt door een Westelse verdediger. De bal gaat ongevaarlijk over
1
 Antwerp trapt de wedstrijd af, in de sneeuw. Voorlopig is de bal nog wit, ruilen we die straks om voor een oranje exemplaar?
1
 Antwerp - Westerlo: 0-0
Antwerp (Antwerp - Westerlo)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Andreas Verstraeten - Yuto Tsunashima - Zeno Van Den Bosch - Dennis Praet - Daam Foulon - Xander Dierckx - Gyrano Kerk - Thibo Somers - Gerard Vandeplas - Vincent Janssen
Bank: Marwan Al-Sahafi - Isaac Babadi - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Glenn Bijl - Kiki Kouyaté - Mahamadou Diawara - Youssef Hamdaoui

Westerlo (Antwerp - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Clinton Nsiala-Makengo - Arthur Piedfort - Sergiy Sydorchuk - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Amando Lapage - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Michée Ndembi - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Oskar Annell - Thomas Van Den Keybus

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Verstraeten Andreas  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Tsunashima Yuto  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Van Den Bosch Zeno  
Praet Dennis  
Foulon Daam  
Dierckx Xander  
Kerk Gyrano  
Somers Thibo  
Vandeplas Gerard  
Janssen Vincent  
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Al-Sahafi Marwan  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Bijl Glenn  
Kouyaté Kiki  
Diawara Mahamadou  
Hamdaoui Youssef  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Reynolds Bryan  
Neustädter Roman  
Bayram Emin  
Nsiala-Makengo Clinton  
Piedfort Arthur  
Sydorchuk Sergiy  
Sayyadmanesh Allahyar  
Sakamoto Isa  
Alcocer Josimar  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Nacho Ferri  
Bank
Lapage Amando  
Patrão Afonso  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Smekens Raf  
Ndembi Michée  
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Annell Oskar  
Van Den Keybus Thomas  

Vooraf

Foto: © photonews

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

Opnieuw naar af

De start van Oosting was op z'n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen met overwinningen tegen Gent, Genk en Anderlecht plus kwalificatie voor de kwartfinale van de beker van België. Ondertussen lijkt de Great Old alweer afgegleden naar het niveau van voor de trainerswissel.

En dat werd afgelopen week pijnlijk duidelijk want hoe blij ze waren door STVV uit de beker te kegelen, hoe teleurgesteld ze waren wanneer Anderlecht met droge 0-4 cijfers voor het einde van het Antwerpse bekeravontuur tekende. Na enkele teleurstellende resultaten in de competitie gaan de alarmbellen toch wel of op de Bosuil.

Want enkele weken geleden werd er nog gesproken van top 6, nu staat Antwerp op 6 punten van de zesde plaats. Mits een overwinning zijn dat er nog drie maar als ze verliezen, kan het goed zijn dat ze de eerste ploeg zijn boven de relegation play offs. En dat zou toch wel indruisen tegen de ambities van het clubbestuur.

Westerlo moet reageren

Want bij een nederlaag zou Westerlo boven Antwerp springen in het klassement. De Kemphanen moeten alleszins zelf ook de rug rechten. Vorige week verloren ze nog kansloos met 0-4 tegen STVV en moest Charaï op zoek naar verklaringen voor de prestatie van zijn team.

De trainer van Westerlo excuseerde zich zelfs voor de prestatie van zijn team. Kan Westerlo een week later op het veld van Antwerp de meereizende supporters ditmaal wel iets geven om zich aan te verwarmen? Volg het straks vanaf 16u live bij Voetbalkrant.

10:45

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

