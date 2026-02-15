Datum: 15/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union
Foto: © photonews

Club Brugge heeft de Brugse derby gewonnen op bezoek bij Cercle Brugge. Blauw-zwart was efficiënt, maar moest in het slotkwartier overleven.

Door het puntenverlies op het veld van leider Union op het veld van Charleroi had Club Brugge de kans om op drie punten te komen. Dan moest blauw-zwart, op verplaatsing, wel de drie punten pakken in de Brugse derby. 

Blauw-zwart begon ook dominant met meer dan 70% balbezit, maar kreeg in de eerste 45 minuten geen enkele bal tussen de palen. Cercle had meer kansen, Gerkens liet de beste na zes minuten liggen en kopte van dichtbij op de paal. 

Mignolet moest enkele keren tussenbeide komen op pogingen van onder meer Nazinho, maar echt grote kansen had de Vereniging. Club viel vooral op met speciale corners, maar Diakhon ging telkens de mist in. 

Na de rust liep het, met een oranje bal door de sneeuwval, een pak beter voor Club. Forbs stak in de 51ste minuut het halve veld over en vond Sabbe op rechts. Hij legde de bal mooi in de loop van Tresoldi, die met buitkant rechts Warleson verschalkte. 

Club telt Cercle snel uit, maar moet nog bibberen

Enkele minuten later was het weer prijs. Diakhon vond Forbs aan de buitenkant, de Portugees knalde met zijn mindere rechter binnnen. Voor het uur leek Club Brugge de buren van Cercle al te hebben uitgeteld. 

Veel kon Cercle niet terugdoen, tot er twintig minuten voor tijd een voorzet van Nazinho binnen waaide. Mignolet kon de bal niet meer uit zijn doel houden en zo werd het in de sneeuw nog bibberen voor Club. 

Er ging nog een bal van Cercle op de paal, maar scoren lukte niet meer voor de Vereniging. Club won net als in augustus de Brugse derby en komt tot op drie punten van Union. Cercle verloor voor de achtste keer thuis dit seizoen en blijft veertiende. 

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 5.54 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/24 (37.5%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Agyekum Lawrence   77' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Ngoura Steve A 90' 6.68 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Adewumi Oluwaseun 76' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gerkens Pieter 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Nazinho Flavio 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Van der Bruggen Hannes 63' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Diop Edan 63' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Herrmann Charles 14' 6.16 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Konate Valy 13' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 27' 6.26 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 27' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
Kondo Geoffrey 0'  
De Wilde Nils 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Mignolet Simon 90' 7.43 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/23 (47.8%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.23 -
  • Nauwkeurige passes: 59/69 (85.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 67' 8.03 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 67' 7.88 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Onyedika Raphael 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 55/68 (80.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 33/47 (70.2%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Meer statistieken
Mechele Brandon   90' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 65/72 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Sabbe Kyriani A   90' 6.29 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/54 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Seys Joaquin   90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Diakhon Mamadou A 61' 6.76 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tzolis Christos 29' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 0'  
Meijer Bjorn 0'  
Vermant Romeo 23' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 0'  
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 23' 6.65 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

15:29

Club Brugge heeft de Brugse derby gewonnen op bezoek bij Cercle Brugge. Blauw-zwart was efficiënt, maar moest in het slotkwartier overleven.

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-0 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
