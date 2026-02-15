Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club Brugge heeft de Brugse derby gewonnen op bezoek bij Cercle Brugge. Blauw-zwart was efficiënt, maar moest in het slotkwartier overleven.

Door het puntenverlies op het veld van leider Union op het veld van Charleroi had Club Brugge de kans om op drie punten te komen. Dan moest blauw-zwart, op verplaatsing, wel de drie punten pakken in de Brugse derby.

Blauw-zwart begon ook dominant met meer dan 70% balbezit, maar kreeg in de eerste 45 minuten geen enkele bal tussen de palen. Cercle had meer kansen, Gerkens liet de beste na zes minuten liggen en kopte van dichtbij op de paal.

Mignolet moest enkele keren tussenbeide komen op pogingen van onder meer Nazinho, maar echt grote kansen had de Vereniging. Club viel vooral op met speciale corners, maar Diakhon ging telkens de mist in.

Na de rust liep het, met een oranje bal door de sneeuwval, een pak beter voor Club. Forbs stak in de 51ste minuut het halve veld over en vond Sabbe op rechts. Hij legde de bal mooi in de loop van Tresoldi, die met buitkant rechts Warleson verschalkte.

Club telt Cercle snel uit, maar moet nog bibberen

Enkele minuten later was het weer prijs. Diakhon vond Forbs aan de buitenkant, de Portugees knalde met zijn mindere rechter binnnen. Voor het uur leek Club Brugge de buren van Cercle al te hebben uitgeteld.

Veel kon Cercle niet terugdoen, tot er twintig minuten voor tijd een voorzet van Nazinho binnen waaide. Mignolet kon de bal niet meer uit zijn doel houden en zo werd het in de sneeuw nog bibberen voor Club.

Er ging nog een bal van Cercle op de paal, maar scoren lukte niet meer voor de Vereniging. Club won net als in augustus de Brugse derby en komt tot op drie punten van Union. Cercle verloor voor de achtste keer thuis dit seizoen en blijft veertiende.