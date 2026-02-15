Reactie Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby
Foto: © photonews

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om de Brugse derby te winnen. De Vereniging maakte zijn kansen niet af, onder meer een kopbal van Gerkens op de paal na zes minuten.

Gerkens vindt dat kopbal binnen had gemoeten

Na de 3-4 zege op het veld van Charleroi heeft Cercle Brugge de lijn niet kunnen doortrekken in de Brugse derby. De Vereniging kon na zes minuten al op voorsprong komen, maar Pieter Gerkens kopte op de binnenkant van de paal. 

"Die bal had er altijd in gemoeten. Negen op de tien gaat die er wel in, maar vandaag niet. Daar koop je wel weinig mee, op de dag dat wel moet. Dat is gewoon enorm frustrerend", stelde Gerkens achteraf. 

Cercle pompte te weinig ballen in de zestien

"Na die 0-2 konden we nog weinig kansen creëren, maar we vergaten ook om de bal snel genoeg in de zestien te pompen." Gerkens spelde onder meer Ravych de les, maar het bracht niet zo veel op. 

"Zeker met dit weer, waarbij het veld glad is. Dan weet je dat je niet kort moet spelen, dat hebben we te veel gedaan. Overleggen is echter niet evident, het gaat allemaal zo snel." Cercle kwam nog terug tot 1-2, verder kwam het niet. 

Toch onthoudt Gerkens ook dat Cercle het Club moeilijk heeft kunnen maken in de eerste helft. "Als je ziet wat de eerste helft ons heeft opgebracht, dan is dat zeker een plan waar we moeten blijven doorgaan. Jammer genoeg dat het fout liep vandaag."

