Genk-trainer Hayen komt verrassend uit de hoek over Europa League-ontmoeting

Foto: © photonews

KRC Genk heeft zijn zaakjes stilaan beter voor elkaar. Het zou mooi zijn als het dat in de Europa League ook kan blijven laten zien. Nicky Hayen weet echter nog niet veel af van de volgende tegenstander.

De opmars met een 9 op 9 in de competitie dient gecombineerd te worden met het doortrekken van de positieve lijn in Europa. Dat is geen eenvoudige evenwichtsoefening. Hayen is echter niet van plan om het kampioenschap of Europese bekertoernooi op te offeren. "De competitie en ons Europees avontuur zijn allebei even belangrijk", is hij duidelijk.

Donderdag speelt KRC Genk in Kroatië de heenwedstrijd in de volgende ronde van de Europa League. "Ik heb nog geen enkel beeld gezien van Dinamo Zagreb", verrast Hayen. "De wedstrijd in Mechelen was voorlopig de prioriteit." Dat laatste is vast en zeker te begrijpen, maar je zou toch verwachten dat hij al meer een idee heeft over het voetbal van Dinamo.

Hayen moet in enkele dagen alles leren over Dinamo

Het is echt wel wedstrijd per wedstrijd benaderen, zeker omdat Genk in de reguliere competitie toe was aan een inhaalrace. Dat betekent dat Hayen en zijn staf nu in enkele dagen tijd alles moeten leren over hun volgende tegenstander in Europa. "Nu gaat alle aandacht naar Zagreb en zullen we proberen het juiste plan op tafel te leggen."

Nicky Hayen heeft na de competitiematch in Mechelen ook wel verklaard dat hij blij is met de keuzes die hij tot zijn beschikking heeft. Hij vindt dat sommige invallers ook wel verdienen van te starten, maar geeft graag het vertrouwen aan elf basisspelers. Als er moet gewisseld worden door de opeenstapeling van matchen, kan dat dus wel.

Uitkijken naar het plan van Hayen

Het is uitkijken naar welk plan Hayen uit zijn hoed tovert voor donderdagavond. De vorige Europese wedstrijd eindigde op een zege tegen het Zweedse Malmö, maar desondanks werd Genk verwezen naar de tussenronde van de Europa League. 

