🎥 Kompany reageert op mijlpaal Kane, Belgenfestival bij Ajax en topper in Serie A beslist in minuut 90

Foto: © photonews

Een overzicht van buitenlandse competities leert ons dat er zaterdag wel wat te beleven viel. Kompany heeft er met Bayern München weer een overwinning bij en Harry Kane was het grote feestvarken. Bij Ajax zetten de Belgen de toon en in Italië was er de topper tussen Inter en Juventus.

In de Bundesliga won Bayern München met 0-3 op het veld van Werder Bremen, na twee treffers van Harry Kane. De Engelsman zit aan 500 officiële doelpunten in zijn hele carrière en daarvan maakte hij er 100 van op de stip. "Natuurlijk ben ik trots dat ik 500 keer gescoord heb. Ik heb er hard voor moeten werken, ik ben trots dat ik het bereikt heb", liet hij optekenen. 

Vincent Kompany focuste in zijn reactie na de wedstrijd vooral op het teamgebeuren. Hij heeft met Bayern nog meer regelmaat voor ogen. "Het voornaamste is om altijd te blijven gaan. Als de ploeg verkeert in dezelfde vorm zoals nu, dan kunnen we nog veel winnen. Dat is op het einde van de rit het belangrijkste. De cijfers van Kane? Dat is Harry Kane. Hij zal altijd blijven scoren, zoals hij altijd heeft gedaan."

Dicht bij huis was in de Nederlandse Eredivisie Ajax aan de slag en in Amsterdam werd Fortuna Sittard huiswaarts gestuurd met 4-1. Het waren allemaal Belgen die voor Ajax tot scoren kwamen, de ene nog wat jonger dan de andere. Mika Godts nam twee doelpunten voor zijn rekening, nadat Jorthy Mokio en Rayane Bounida al voor een geruststellende marge hadden gezorgd. 

De blik was zaterdagavond echter ook gericht op Italië, waar de topper tussen leider Inter en Juventus doorging. Andrea Cambiaso was ongelukkig met een owngoal, maar maakte het goed door ook aan de andere kant te scoren. De uitsluiting van Kalulu kort voor rust maakte de opdracht voor de Oude Dame echter toch bijzonder moeilijk.

Ze slaagden er bij Juventus nog een keer in om van een achterstand terug te komen, maar in de laatste minuut van de officiële speeltijd hield Zielinski dan toch de punten thuis. Inter zet dus druk op stadsrivaal Milan, dat het volgende woensdag thuis opneemt tegen Como. 

