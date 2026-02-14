Oude bekende zegt geen 'neen' tegen terugkeer en steunt Anderlecht mogelijk al tijdens bekerfinale

Door zich te plaatsen voor de bekerfinale kan Anderlecht zijn seizoen nog altijd redden. Tijdens die finale krijgt het mogelijk in de tribunes de steun van een oude bekende.

Niemand minder dan Sacha Kljestan overweegt om voor de finale naar België af te zakken. De 40-jarige oud-voetballer, die van 2010 tot 2015 de kleuren van Anderlecht droeg, heeft dat laten weten op het sociale mediakanaal X. De Amerikaan reageerde op de verkondiging van een supporter dat hij altijd welkom is op 14 mei voor de bekerfinale.

Het antwoord van Kljestan is overduidelijk: "Ik zal er proberen te zijn!" Kljestan zette er ook nog eens twee paarse hartjes achter. De Amerikaan is zijn ex-club duidelijk nog niet vergeten. Kljestan zal ook blij geweest zijn om te vernemen dat paars-wit zich met een 0-4-zege op de Bosuil kon kwalificeren voor de eindstrijd tegen Union.

Zou Kljestan Anderlecht kunnen helpen?

In het algemeen gaat het immers niet bijster goed met Anderlecht en ook hiervan is Kljestan op de hoogte. Dat blijkt uit een tweet van enkele dagen geleden. In afwachting van de aanstelling van de nieuwe trainer werden op sociale media tal van opties naar voren geschoven. Bij een van die theorieën viel zowaar ook de naam van Kljestan zelf."

Er werd dus aan de ex-speler gedacht om de club opnieuw op de rails te zetten. Er werd gesuggereerd dat hij hiervoor zo enthousiast zou zijn dat hij te voet naar Brussel zal afzakken. Dat is wat overdreven, maar Kljestan bevestigt het sentiment wel. "Als de club zou denken dat ik zou kunnen helpen, dan zou ik er morgen al staan", aldus Kljestan.

Enig buitenlands avontuur bracht Kljestan in Anderlecht

De gewezen international zou dus zeker een nieuwe samenwerking met Anderlecht niet uitsluiten, in welke rol dan ook. RSCA was de enige niet-Amerikaanse club waar hij ooit voor speelde. Eerst maar eens even afwachten of hij opduikt aan de Heizel op de dag van de bekerfinale. 

