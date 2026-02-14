🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"

🎥 JPL-trainer haalt uit en is hard voor ref Bram Van Driessche: "Machtsmisbruik, geen respect"
Foto: © photonews

Scheidsrechter Bram Van Driessche is Kop van Jut na een JPL-wedstrijd met een tumultueuze slotfase. Dender maakte in Leuven van op de stip gelijk in minuut 90. In de 95ste minuut kreeg ook OHL nog een strafschop en pakte het de winst.

Dender-trainer Hayk Milkon haalde na afloop bij DAZN uit naar de spelleiding. "De fantastische prestatie van het arbitragekorps is iets wat bij mij enorm blijft hangen. Ik begrijp niet dat het niet eens wordt gecheckt als Toshevski een por krijgt in de buik. Ik begrijp niet dat er geen kaart wordt getrokken na de penalty voor ons. Ik begrijp niet dat ze na de penalty voor OHL een verkeerd camerastandpunt tonen."

Met die laatste opmerking viseert Milkon uiteraard de VAR. "De bal raakt volgens mij eerst de heup van Marijnissen en dan zijn arm. Moeten we de VAR vertrouwen? Dan moeten ze de juiste beelden tonen. Na het doelpunt loopt heel OHL het veld op. De ref geeft geen enkele gele kaart." Dan zat het Milkon hoog dat hij zelf wel nog geel kreeg na het laatste fluitsignaal.

Dender-coach verwijt Van Driessche profileringsdrang

"Ik ga na de match mijn assistent-trainer weghalen bij de ref en zeg: "Niet meer met mij spreken." De ref komt naar me toe en toont me de gele kaart. Waarom? "Omdat ik dat zo beslis", zegt hij. Dan heb je een stukje machtsmisbruik en profileringsdrang, wat ik jammer vind. Je moet als ref gewoon de wedstrijd in goede banen leiden en de juiste beslissingen nemen, hoe moeilijk dat ook is."

Milkon voegt er dus aan toe dat hij wel beseft dat scheidsrechters niet altijd een gemakkelijke opdracht hebben. "Ik ben heel tevreden dat er nog mensen zich hiervoor engageren. Het is fantastisch dat ze die ontieglijk moeilijke job willen doen, maar er mag anderzijds ook respect zijn naar trainers toe. Dat was er vandaag absoluut niet."

Lees ook... Mazzu-time na knotsgekke slotfase met twee strafschoppen in kelderkraker OH Leuven-Dender

Spraakmakend interview na JPL-wedstrijd

Zo heeft de coach van de rode lantaarn in de Jupiler Pro League toch enkele grove beschuldigingen geuit aan het adres van scheidsrechter Bram Van Driessche. Misschien was dit wel het meest spraakmakende interview van het weekend. 

OH Leuven
FCV Dender EH
Hayk Milkon

