Sterke man Club Brugge bijt stevig van zich af na kritiek

Er is de voorbije maanden heel wat te doen geweest over de spitsenpositie bij Club Brugge. Uiteindelijk kwam er geen versterking centraal voorin. Volgens sterke man Dévy Rigaux is en blijft dat de beste en juiste oplossing.

Roméo Vermant kreeg dit seizoen - net als de andere spitsen van Club Brugge - al heel wat kritiek. De spitsen van Club Brugge zouden te weinig scoren, wat een slok op de borrel zou zijn als het gaat om de knikkers.

Club Brugge haalde géén spits in huis

En ook van een paar flankspelers werd wel wat meer verwacht dan wat er tot op heden is uitgekomen. Er werd dan ook geroepen dat er deze winter versterking moest bijkomen in het aanvallende compartiment, maar uiteindelijk bleef het aan inkomende zijde stil.

"Een spits halen stond nooit op onze agenda. Een paar maanden terug was er kritiek omdat we niet efficiënt genoeg waren. Sommigen opperden toen zelfs het woord dat hier totaal niet meer aan de orde is: de 'targetspits'. Wij geloven meer in types zoals Vermant en Tresoldi.

Dévy Rigaux legt uit wat Club brugge wil

"Ik ben niet tegen een fysiek sterke spits hè, want van Thiago was ik een enorme fan. Alleen vind ik dat een fysiek sterke spits ook een goede eerste aanname moet hebben, een kaats, een loopbeweging, goed moet kunnen afwerken... om bij Club te spelen. Thiago had die combinatie."



En dus is de slotsom duidelijk: Club Brugge haalde géén nieuwe spits in huis. "Omdat we voorin geen probleem hebben. Als je ziet hoe wij thuis Monaco, Marseille en FC Barcelona aanpakken, met telkens drie doelpunten of meer, dan heb je toch kwaliteit genoeg in je kern? Ik ben ervan overtuigd dat we nu geen derde spits voor veel geld moesten halen om de titel te kunnen pakken."