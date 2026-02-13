Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC had een gouden kans om nog eens de finale van de Beker van België te bereiken In eigen huis mochten ze een 0-1 voorsprong proberen te verdedigen tegen RSC Anderlecht. Het draaide uit op een zware teleurstelling.

Na één minuut stond het al 0-1 voor RSC Anderlecht en zo waren we heel snel virtueel op weg naar verlengingen. Maar daar zouden we uiteindelijk nooit toe raken, want een bleek Antwerp werd helemaal weggespeeld.

Antwerp ging helemaal onderuit tegen RSC Anderlecht: 0-4

Na 90 minuten stond er dan ook een zware 0-4 op het scorebord. Paars-wit op die manier naar de finale en Antwerp niet. Zij staan zo onder zware druk om de Champions' Play-offs te halen om toch nog iets van hun seizoen te maken.

Patrick Goots was zeer streng in zijn analyse na de wedstrijd tegenover Gazet van Antwerpen: "Dit is de grootste teleurstelling sinds de promotie", is hij heel scherp voor wat The Great Old maar op de mat wist te brengen.

Patrick Goots bijzonder ontgoocheld in Antwerp

"Anderlecht had vierenhalve wedstrijd niet meer gescoord, en kreeg na nauwelijks 51 seconden een portie zuurstof waar het een hele wedstrijd op kon teren. Onbegrijpelijk. Je kan verliezen tegen Anderlecht, maar niet op deze manier."



Antwerp was volgens Goots niet klaar voor de strijd: “Met 0-4 mocht het nog blij zijn, hé. Ook bij 0-8 had Antwerp niets te zeggen, probeer je dat eens voor te stellen. Íédereen wist dat déze match het seizoen moest redden. Er was zo uitvoerig over gepalaverd."