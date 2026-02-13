Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Zoals we op donderdag al aankondigden, is het RSC Anderlecht menens om Alfred Schreuder naar België te halen. De kans dat Taravel dit weekend nog op de bank zit? Die is groot. Maar ondertussen moet Schreuder wel in huis gehaald worden.

Er was uiteraard euforie bij de supporters en het bestuur van RSC Anderlecht na de ongeziene 0-4 overwinning van paars-wit op bezoek bij Royal Antwerp FC, meteen goed voor kwalificatie voor de bekerfinale.

Euforie, maar ook nuchterheid bij Anderlecht

Om effectief snel zeker te zijn van een goed Europees ticket wordt die Beker van België in mei misschien ook maar meteen beter gewonnen. En makkelijk zal dat niet worden in een Brusselse derby met Union SG als tegenstander.

Aan de toekomstige nieuwbakken coach om tegen dan iets op poten te zetten. Er is de euforie, maar dus ook de nuchtere kijk bij de Brusselaars want er moet wel degelijk nog steeds heel snel een nieuwe T1 gevonden worden.

Anderlecht blijft werk maken van Schreuder

Zoals we donderdag al schreven, is het duidelijk dat Alfred Schreuder de nieuwe oefenmeester moet gaan worden van Anderlecht. Er is een akkoord gevonden op clubniveau met zijn club uit Saoedi-Arabië en nu moet er met de Nederlander worden onderhandeld.

Schreuder heeft een verleden in België bij Club Brugge en kan nu dus binnenkort gaan tekenen bij een grote concurrent. Schreuder stond van januari tot juni 2022 aan het roer bij Club Brugge en pakte toen een onverwachte landstitel met blauw-zwart... om daarna plots te vertrekken richting Ajax Amsterdam.