Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zoals we op donderdag al aankondigden, is het RSC Anderlecht menens om Alfred Schreuder naar België te halen. De kans dat Taravel dit weekend nog op de bank zit? Die is groot. Maar ondertussen moet Schreuder wel in huis gehaald worden.

Er was uiteraard euforie bij de supporters en het bestuur van RSC Anderlecht na de ongeziene 0-4 overwinning van paars-wit op bezoek bij Royal Antwerp FC, meteen goed voor kwalificatie voor de bekerfinale.

Euforie, maar ook nuchterheid bij Anderlecht

Om effectief snel zeker te zijn van een goed Europees ticket wordt die Beker van België in mei misschien ook maar meteen beter gewonnen. En makkelijk zal dat niet worden in een Brusselse derby met Union SG als tegenstander.

Aan de toekomstige nieuwbakken coach om tegen dan iets op poten te zetten. Er is de euforie, maar dus ook de nuchtere kijk bij de Brusselaars want er moet wel degelijk nog steeds heel snel een nieuwe T1 gevonden worden.

Anderlecht blijft werk maken van Schreuder

Zoals we donderdag al schreven, is het duidelijk dat Alfred Schreuder de nieuwe oefenmeester moet gaan worden van Anderlecht. Er is een akkoord gevonden op clubniveau met zijn club uit Saoedi-Arabië en nu moet er met de Nederlander worden onderhandeld.

Lees ook... Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen
Schreuder heeft een verleden in België bij Club Brugge en kan nu dus binnenkort gaan tekenen bij een grote concurrent. Schreuder stond van januari tot juni 2022 aan het roer bij Club Brugge en pakte toen een onverwachte landstitel met blauw-zwart... om daarna plots te vertrekken richting Ajax Amsterdam.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Reactie

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

09:15
1
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
16
Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

Wesley Sonck pakt Edward Still héél hard aan

07:20
Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Reactie

Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer"

23:07
22
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn" Reactie

Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

06:00
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" Reactie

Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!"

23:30
10
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

Was dit Anderlecht? Onherkenbaar paars-wit vernedert Antwerp en gaat oververdiend naar de bekerfinale

22:29
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
1
LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

10:45
Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

10:45
Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

08:00
10
Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

10:30
'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

09:30
2
'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper' De derde helft

'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper'

09:00
3
Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

Jan Mulder zet Anderlecht én vooral Marc Coucke met de voeten op de grond

06:30
Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

08:40
7
Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

'Belgische voetbalbond overweegt bijzondere stappen tijdens WK'

08:10
1
Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen'

07:00
1
Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt

23:59
5
Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

Rudi Garcia reageert met een kwinkslag op de loodzware loting voor de Nations League

23:00
Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren

22:30
7
Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

Er komt een ware voetbalrevolutie aan: 'Dit kampioenschap schrapt de gelijke spelen en past puntenverdeling aan'

22:00
6
Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

Ambitieuze Belgische club haalt 'broer van' in huis: "Maar in de zomer naar Spanje"

21:50
Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

Halen De Ketelaere, Theate en andere geblesseerde Rode Duivels het WK? Rudi Garcia reageert héél open op problemen

21:40
1
'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

'Real Madrid wacht niét op nieuwe coach en wil deze sterspeler van PSG naar Spanje halen'

21:20
Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied

21:00
6
Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

Vincent Mannaert verrast met uitspraken over toekomst en hint op vertrek bij Belgische voetbalbond: "Wil ik dit wel nog doen?"

20:40
"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

"Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis

18:40
43
Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

Vandenbempt houdt zich niet in: "Lijkwagen, hallucinant, tragisch, ... grootste crisis ooit"

18:20
4
Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

17:40
Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

Anderlecht moet in eigen boezem kijken: 'Paul Simonis haakt om deze reden(en) af als kandidaat-coach'

20:00
Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

15:30
2
Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

19:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp - Anderlecht: 0-4 RememberLierse RememberLierse over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" ontleder ontleder ontleder ontleder over Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Don Bozhinov Don Bozhinov over Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema RememberLierse RememberLierse over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" wilmabar123 wilmabar123 over Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede wilmabar123 wilmabar123 over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' franchi franchi over Jaarrekening donkerrood: Belgische profclub begint met minpunt franchi franchi over Handigheidje om transfersom te verhogen? 'Club Brugge zit rond de tafel om contract van absolute sterkhouder te verlengen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved