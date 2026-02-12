Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"

Advocaat Coucke reageert op wending in zaak Anderlecht: "Zal alles nog duidelijker aan het licht brengen"
Foto: © photonews

Het proces rond de verkoop van RSC Anderlecht is uitgesteld naar mei 2026. Het dossier zal worden samengevoegd bij twee andere grote dossiers. De advocaat van Marc Coucke is niet ontevreden met die beslissing.

Vier beklaagden - oud-manager Herman Van Holsbeeck, oud-CEO Jo Van Biesbroeck, makelaar Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux - riskeren celstraffen voor vermeende fraude in de zaak rond de verkoop van RSC Anderlecht.

Walter Van Steenbrugge tevreden met samenvoeging dossiers

De zaak begon op donderdagvoormiddag, maar werd al meteen uitgesteld naar mei 2026. Het dossier zal worden samengevoegd met een dossier rond supermakelaar Christophe Henrotay én het dossier rond Operation Zero of Operatie Propere Handen.

Jaren na de verkoop van Anderlecht wordt de zaak dus opnieuw een paar maanden uitgesteld. Een teleurstelling voor het kamp van Marc Coucke? Neen, zo lijkt het niet als we de woorden van zijn advocaat horen.

Volgende debatten in zaak rond Anderlecht pas begin juni

“Dit is een bevredigende oplossing. Grondigheid en duidelijkheid zijn voor mij belangrijker dan snelheid. Het zal nog duidelijker aan het licht brengen wat er allemaal gebeurd is", aldus Walter Van Steenbrugge in Het Laatste Nieuws.

Lees ook... Vanhaezebrouck én Sonck formeel: wat als RSC Anderlecht belt?
De advocaten krijgen nu enkele maanden de tijd om de andere dossiers in te kijken en die te gebruiken bij hun verdediging, weet de krant. De volgende zittingen staan gepland op 28 en 29 mei, de debatten gaan op 4 juni opnieuw van start.

Volg Antwerp - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Anderlecht
Antwerp
Marc Coucke

