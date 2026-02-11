De Bosuil zal daveren op zijn grondvesten: Anderlecht is gewaarschuwd

Antwerp heeft aangekondigd dat het Bosuilstadion volledig uitverkocht is voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tussen de Great Old en Anderlecht, die donderdag plaatsvindt.

"We ontvangen morgen RSC Anderlecht voor de halve finale van de Croky Cup in een volledig uitverkocht Bosuilstadion", schreef Antwerp op zijn sociale media. Het stadion zal 21.000 supporters verwelkomen in een sfeer die veel belooft.

Anderlecht is dus gewaarschuwd: de ambiance op de Bosuil wordt ongetwijfeld zinderend. Zal dat de mannen van Joseph Oosting naar de overwinning stuwen? Het antwoord volgt donderdagavond vanaf 20.30 uur.

Antwerp vertrekt met voorsprong

In de heenwedstrijd won The Great Old met 0-1. Ze beginnen dus met een bonus van één doelpunt aan de terugmatch. Die eerste confrontatie vond vorige donderdag plaats in het Lotto Park. Bij Anderlecht pakten Moussa Diarra én Killian Sardella rode kaarten.

Intussen verloor Antwerp afgelopen weekend met 2-0 van KV Mechelen in de competitie. Bij Anderlecht zette de mini-crisis zich voort met een 2-0-nederlaag tegen KRC Genk.

Bij paars-wit staat Jérémy Taravel aan het roer voor deze wedstrijd. De Fransman werd aangesteld als interim-trainer na het vertrek van Edward Still, die zelf interim was na het ontslag van Besnik Hasi en inmiddels naar Watford trok.