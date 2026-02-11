Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen

Het proces rond de verkoop van Anderlecht: ook Van Holsbeeck wil nog 1,7 miljoen
Foto: © photonews
Donderdag 12 en vrijdag 13 februari buigt de rechter zich over het proces rond de verkoop van RSC Anderlecht. Verschillende partijen leggen claims neer, met miljoenen op het spel. 

De huidige eigenaar Marc Coucke, via zijn vennootschap Alychlo, eist 5 miljoen euro terug. Het gaat onder meer om een geantidateerd contract met makelaar Christophe Henrotay, waarin Anderlecht hem een commissie van 2 miljoen euro gaf net voor Coucke de club kocht. Daarnaast wil Coucke ook 3 miljoen euro die al aan Henrotay werd betaald terugvorderen, schrijft HLN.

Opvallend is dat niet alleen Coucke deze 3 miljoen terugvordert, maar ook de club zelf exact hetzelfde bedrag claimt. Dat leidt tot een situatie waarin waarschijnlijk niet beide partijen tegelijk aanspraak kunnen maken op hetzelfde geld. 

Ook Christophe Henrotay wil nog 4 miljoen van Anderlecht

Makelaar Christophe Henrotay draait het om: hij stelt dat Anderlecht hem nog 4 miljoen euro moet betalen. Van de dading van 7 miljoen euro uit 2019 werd slechts 3 miljoen voldaan en Henrotay eist nu de resterende bedragen via de burgerlijke rechtbank.

De voormalige manager van Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, legt eveneens een claim neer van 1,7 miljoen euro. Hij stelt recht te hebben op achterstallige vergoedingen, een ontslagvergoeding en een bonus. 


In de strafzaak probeert Van Holsbeeck aan te tonen dat hij altijd handelde in opdracht van het bestuur en dat er geen sprake was van persoonlijke verrijking.

13 reacties
Anderlecht

