Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 10/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Sykes

De belangstelling voor Ross Sykes van Union SG groeit snel. Verschillende Engelse clubs volgen zijn situatie nauwgezet op, zo is in zijn thuisland te horen. (Lees meer)