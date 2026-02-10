Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

SK Beveren blijft aan rotvaart door de Challenger Pro League razen. De Waaslanders wonnen het afgelopen weekend met 2-0 van Lommel SK en boekten zo 60 op 66 zonder ook maar één nederlaag te lijden. Kunnen ze dat volhouden?

Beveren won 19 van zijn 22 competitieduels en speelde ook drie keer gelijk. Met nog tien duels in de Challenger Pro League op het programma komt een ongeslagen seizoen steeds dichterbij voor de koploper.

"Of ze ongeslagen kunnen blijven? Dat kan", denkt Arnar Vidarsson bij Sporza. "Het zou wel straf zijn." De IJslander deelt daarna enkele pluimen uit aan een aantal belangrijke figuren bij Beveren, op én naast het veld.

De beste speler van de tweede klasse

"Ik ben wel onder de indruk", zegt hij. "Een jonge coach en een goed samengestelde kern. Daarvoor moet ik Bob Peeters (sportief manager, red) en zijn team een pluim geven, want in 2e klasse is dat niet zo simpel."

Eén speler steekt er bovenuit voor Vidarsson. "Als ik zie hoe een Brüls voetbalt: dat is veruit de beste speler van 2e klasse op dit moment", klinkt het. De 37-jarige Christian Brüls was dit seizoen al goed voor twee goals en acht assists.



Beveren trekt komende zondag naar Royal Francs Borains, de twaalfde in de stand. Daarna staan duels op het programma tegen Patro Eisden (uit) en Olympic Charleroi (thuis). Zal Beveren ook dan nog altijd ongeslagen zijn in de Challenger Pro League?