🎥 KV Mechelen heeft onverwachte troeven voor de eindsprint: "Wie dit voorspelde, kon naar het zothuis"

Gaat het dit jaar dan toch lukken voor KV Mechelen? Het heeft er in elk geval twee onverwachte troeven bij in vergelijking met pakweg een maand geleden. Malinwa steekt zich nu niet meer weg.

Eén keer winnen na een mindere reeks en de wereld kan er al heel anders uitzien. KV Mechelen profiteerde voorbije zondag maximaal van nederlagen van drie concurrenten en staat vijfde met nog zes matchen te gaan in de reguliere competitie. "Wie dit enkele maanden geleden voorspelde, werd rijp geacht voor het zothuis", zei trainer Fred Vanderbiest op zijn gekende wijze tijdens zijn analyse.

Wat hem hoop geeft op een goede afloop, is dat twee spelers klaar zijn om impact uit te oefenen waar tot voor kort nog geen sprake van was. Kiki Vanrafelghem groeit na een lange revalidatie weer naar zijn niveau en heeft meer doelpunten dan basisplaatsen. Het vertrek van Lion Lauberbach kon een aderlating zijn, maar met zijn opvolger Bouke Boersma loopt er nu in de spits weer zo'n harde werker waar ze in Mechelen dol op zijn.

Vanrafelghem krijgt het nog niet over zijn lippen dat de beste versie van zichzelf helemaal terug is. "Ik wil nog niet te vroeg juichen. Ik voel me fysiek en mentaal goed. Ik wil week na week bevestigen. Ik heb geleerd om in het voetbal bescheiden te blijven. Het is een goede start na een lange tijd uit te zijn. Ik ben wel echt fier op mezelf dat ik dit weer kan, het was altijd mijn doel en droom om het in de JPL te kunnen maken."

KVM-aanwinst Boersma kijkt uit naar eerste doelpunt

Bouke Boersma weet dat KVM op hem rekent in het spel en qua statistieken. "Het is heel belangrijk dat ik ballen goed kan bijhouden, zodat we snel kunnen counteren, en assists geef. De eerste weken gaan heel erg goed, ik wacht enkel nog op mijn eerste doelpunt. De andere Nederlanders hebben me heel goed opgevangen. We gaan zien of het lukt om Play-off 1 te halen, maar we doen er alles aan."



Vanderbiest prijst hen allebei. "Thuis brengt Vanrafelghem meer diepgang dan onze andere opties. Kiki is flambloyant en niet altijd efficiënt, maar hij is iemand die veel dynamiek en intensiteit brengt. Bouke heeft een stijl die hier past. Hij is balvaster dan Lauberbach, die meer in de diepte ging. Het zou ideaal zijn als we Bouke in en rond de box krijgen. Hij is 20 en heeft 27 matchen als prof op de teller, hij zal alleen maar groeien."