📷 Gentse club de oudste van het land? Geprikkelde Antwerp-fans maken duidelijk wat ze hierover denken

De Antwerp-fans hebben nog eens duidelijk gemaakt dat hun club stamnummer 1 heeft en in hun ogen dus de oudste club van het land is. Tot de afgelopen week werd daar ook niet aan getwijfeld.

Alleen is er inmiddels archiefmateriaal opgedoken dat daar anders over zou beslissen. De krant La Flandre Libérale maakt in september 1886 gewag van vier actieve Gentse voetbalclubs. De oudste zou Le Football Club zijn, een club die haar oorsprong zou kennen in 1875. In de bibliotheek van de UGent is ook een bron opgedoken uit 1879.

Wim Beelaert van de KAA Gent Foundation en het Gentse stadsmuseum STAM hebben dit ontdekt, meldde de VRT eerder deze week. Een uitnodiging voor een algemene vergadering van Le Football Club zou de oudste primaire bron zijn van een Belgische voetbalclub. Aangezien er melding wordt gemaakt van revisies, moet de club zelfs al eerder bestaan hebben.

Komt oudste club uit Gent of Antwerpen?

Le Football Club zou mee aan de basis gelegen hebben van het huidige KRC Gent, maar daar is nog geen hard bewijs voor geleverd. In elk geval claimen ze in het Gentse graag dat de oudste club van het land dan eigenlijk uit hun regio komt. Bij het grote publiek staat Antwerp, dat opgericht is in 1880, echter bekend als de oudste Belgische voetbalclub.

Eén ding is duidelijk: door de ogen van de Antwerpenaren zal dit zo blijven. Antwerp speelde zondagavond uit bij KV Mechelen en de meegereisde fans pakten voor de aftrap uit met een mooie supportersactie. De tekst op de zwarte spandoeken liet weinig tot de verbeelding over: "Stamnummer 1 zal nooit vergaan", was de boodschap van de Antwerp-aanhang.

Antwerp-fans steunen hun ploeg in Mechelen

Tijdens de wedstrijd waren er dan nog eens supportersgezangen te horen waarbij meermaals gescandeerd werd dat 'nummer 1 nooit zal vergaan'. De Antwerpse fans waren was blijkbaar wel geprikkeld door de hele saga en grepen de kans om te laten zien hoezeer ze achter hun club staan. De huidige Antwerp-spelers konden ook rekenen op heel wat steun uit het bezoekersvak: desondanks verloor RAFC met 2-0.