🎥 OHL klopte Gent omdat Mazzu van gedacht veranderde en het zijn les leerde: "Wie dat zegt, is een leugenaar"

OHL is een van de verrassingen van afgelopen weekend. De Leuvenaars pakten de scalp van Gent en mogen weer hopen op het ontlopen van de play-downs.

Leuven kon in Gent dan ook met een mooie 0-2-bonus gaan rusten. Alleen had OHL op de vorige speeldag ook een dubbele voorsprong aan de rust en gaf het die nog uit handen. "We herinnerden ons uiteraard wat er vorige week tegen Mechelen gebeurd was. Vooral op mentaal vlak raakten we toen het noorden kwijt", aldus Felice Mazzu.

Hij was opgelucht dat het niet al te lang 1-2 bleef na de Gentse aansluitingstreffer en liet Thibaud Verlinden en Henok Teklab wisselen van positie. "Het idee was om Thibaud hoger op het veld te krijgen, zodat hij meer frisheid had voor zijn offensieve acties. Het heeft goed gewerkt, des te beter." Alleen koos Mazzu de vorige weken hier niet voor. "Soms verander je in het leven van gedacht. Het belangrijkste is dat een idee rendeert."

Hierboven kunt u de algemene analyse van Mazzu bekijken. Het was een kopbal van Roggerio Nyakossi die OHL op de goede weg zette in Gent. "Het doet plezier om na een kleine blessure zo weer tot spelen toe te komen en te scoren. Dit is cruciaal met het oog op het behoud", beseft de Zwitser. "Het zijn de details die beslissen over het winnen van de match en het is top dat het nu wel lukt. We leren van onze fouten."

Dat was misschien het enige dat ontbrak in die vorige wedstrijden. Ook Siebe Schrijvers refereerde nog eens naar het gelijkspel tegen KVM. "Wie zegt dat hij niet dacht aan vorige week, is het een leugenaar. We hebben na vorige week besproken wat we moeten doen in die situaties, ook met videobeelden. We hebben het deze keer iets beter uitgevoerd, maar nog altijd niet perfect."

Stilstaande fases een wapen voor OHL



Schrijvers is zelf een garantie op succes als hij bij een elfmeter achter de bal staat en ziet hoe standaardsituaties steeds meer een wapen worden voor OHL. "Stilstaande fases worden tegenwoordig steeds belangrijker. Als wij een keer scoren op stilstaande fase, moet de tegenstander al twee keer scoren om ons zonder punten huiswaarts te sturen. Zelf verdedigen we heel goed op stilstaande fases."