Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

Naast Paul Simonis staat ook Frédéric Taquin op de shortlist van Anderlecht. Daarnaast bekijkt paars-wit ook het profiel van Wouter Vrancken, al lijkt het erg moeilijk (te moeilijk) om de huidige trainer van Sint-Truiden naar het Lotto Park te halen.

Het is crisis bij Anderlecht, en de nederlaag van zondag op het veld van Racing Genk heeft dat alleen maar verergerd. Paars-wit bleef in de laatste vier wedstrijden zonder doelpunt en dreigt zich ook in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België tegen Antwerp stevig in de nesten te werken.

Een wedstrijd waarin Jérémy Taravel op de bank zal zitten, na het ontslag van Besnik Hasi vorige week en het vertrek van Edward Still op maandag. Still trekt naar Watford, waar hij zijn contract zal ondertekenen.

De voormalige assistent-trainer is echter geen langetermijnoplossing op het Lotto Park. De Anderlecht-directie, die ook afscheid nam van Olivier Renard, bekijkt samen met Kenneth Bornauw meerdere profielen die de komende dagen het roer kunnen overnemen.

Frédéric Taquin op de shortlist van Sporting Anderlecht

In eerste instantie dacht RSCA aan Thorsten Fink, maar die bedankte voor de job. Daarna werd de Nederlander Paul Simonis (ex-Go Ahead Eagles en Wolfsburg) genoemd als topkandidaat, al is hij niet de enige naam op de lijst.

We kunnen de informatie van Sacha Tavolieri bevestigen: ook Frédéric Taquin behoort tot de mogelijke opties. Het dossier van de huidige coach van RAAL La Louvière ligt effectief op tafel bij Anderlecht, nota bene in de week waarin de Wolven op bezoek komen op het Lotto Park.



Lees ook... "Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?›

Volgens onze bronnen staat op de lijst van Kenneth Bornauw ook nog een andere trainer die momenteel actief is in de Jupiler Pro League: Wouter Vrancken, wiens STVV momenteel tweede staat achter Union. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Vrancken zijn post op Stayen zou verlaten voor een overstap naar Anderlecht.