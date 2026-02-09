Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht

Gigantische verrassing in de maak? Twee actieve JPL-coaches op de shortlist van Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Naast Paul Simonis staat ook Frédéric Taquin op de shortlist van Anderlecht. Daarnaast bekijkt paars-wit ook het profiel van Wouter Vrancken, al lijkt het erg moeilijk (te moeilijk) om de huidige trainer van Sint-Truiden naar het Lotto Park te halen.

Het is crisis bij Anderlecht, en de nederlaag van zondag op het veld van Racing Genk heeft dat alleen maar verergerd. Paars-wit bleef in de laatste vier wedstrijden zonder doelpunt en dreigt zich ook in de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België tegen Antwerp stevig in de nesten te werken.

Een wedstrijd waarin Jérémy Taravel op de bank zal zitten, na het ontslag van Besnik Hasi vorige week en het vertrek van Edward Still op maandag. Still trekt naar Watford, waar hij zijn contract zal ondertekenen.

De voormalige assistent-trainer is echter geen langetermijnoplossing op het Lotto Park. De Anderlecht-directie, die ook afscheid nam van Olivier Renard, bekijkt samen met Kenneth Bornauw meerdere profielen die de komende dagen het roer kunnen overnemen.

Frédéric Taquin op de shortlist van Sporting Anderlecht

In eerste instantie dacht RSCA aan Thorsten Fink, maar die bedankte voor de job. Daarna werd de Nederlander Paul Simonis (ex-Go Ahead Eagles en Wolfsburg) genoemd als topkandidaat, al is hij niet de enige naam op de lijst.

We kunnen de informatie van Sacha Tavolieri bevestigen: ook Frédéric Taquin behoort tot de mogelijke opties. Het dossier van de huidige coach van RAAL La Louvière ligt effectief op tafel bij Anderlecht, nota bene in de week waarin de Wolven op bezoek komen op het Lotto Park.

Lees ook... "Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

Volgens onze bronnen staat op de lijst van Kenneth Bornauw ook nog een andere trainer die momenteel actief is in de Jupiler Pro League: Wouter Vrancken, wiens STVV momenteel tweede staat achter Union. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Vrancken zijn post op Stayen zou verlaten voor een overstap naar Anderlecht.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Frédéric Taquin
Wouter Vrancken
Thorsten Fink

Meer nieuws

"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

"Onverklaarbaar hoe Union daar kon scoren": gemiste kans voor La Louvière?

07:40
3
"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

"Hoe gek is dat?" Analist schrikt van wat Genk moet meemaken

11:20
Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

Peter Vandenbempt is bijzonder hard voor JPL-club: "Dat is ronduit onbegrijpelijk"

13:30
Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford

13:00
2
OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op

10:13
22
"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

12:00
1
'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

09:04
25
Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

10:40
Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond"

12:20
2
Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray

12:40
2
Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is" Interview

Is de medische staf het probleem bij Standard? "In mijn carrière denk ik dat het een record is"

11:40
1
"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

"Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht

09:30
4
De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren" Reactie

De Mil en Van der Heyden tillen zwaar aan enkele zwakheden bij KAA Gent: "Dingen die mij ergeren"

10:30
1
Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

Karetsas stapt meteen na match tegen Anderlecht het vliegtuig op

08:20
Cruciaal duel voor Beerschot: "Zal een mooie wedstrijd en ervaring worden"

Cruciaal duel voor Beerschot: "Zal een mooie wedstrijd en ervaring worden"

11:00
3
Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

Grote verkoop in ons land, maar Paul Gheysens ontkent: is Antwerp als volgende aan de beurt?

10:00
20
Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht'

08:40
14
Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge Reactie

Hautekiet schetst harde realiteit voor Standard, maar zag ook veel fout lopen tegen Club Brugge

09:15
Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

Serge Gumienny velt oordeel of eerste goal van Genk afgekeurd moest worden

07:20
18
"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"

"Vincent Kompany kan de nummer één in de Belgische voetbalgeschiedenis worden"

07:00
1
🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

🎥 Wat een debuut! Hyeon-gyu Oh laat zich meteen gelden in Turkije

08:00
Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

Kampioen krijgt 44 minuten lang geen bal tussen palen: "En dan leer je een andere kant van Union kennen"

23:00
1
🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar" Reactie

🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het klinkt misschien raar"

23:56
28
Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen

Pro League introduceert iets nieuws: KV Kortrijk valt meteen in de prijzen

06:30
1
Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

Het dreigt een héél woelige week te worden voor Olivier Renard: dit staat er morgen al op het programma

20:15
📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop Reactie

📷 Vermant en Tzolis achterna? Speciale viering bij KV Mechelen, met een stevige vloek erbovenop

22:20
4
Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was Reactie

Vijf afwezigen bij Club Brugge: Ivan Leko onthult wat er precies aan de hand was

22:10
4
"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

"Nu ook verkoudheid voor Mignolet": supporters kirren van plezier na demonstratie Club Brugge

22:30
3
Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was Reactie

Deugddoende 3-0 voor Club Brugge, Stankovic wijst op iets anders dat zeer welkom was

21:35
4
Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

Strijd om play-off 1 wordt plots ongemeen spannend: wie zal het halen?

21:20
KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

KV Mechelen verslaat Antwerp met fraaie counters en staat plots weer 5e op gelijke hoogte van Anderlecht

21:11
"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

"Hij is een kutspeler": Michel Wuyts doet boekje open over wat Besnik Hasi tegen hem zei

20:30
5
Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

22:00
Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

Moeten we deze doelman meenemen naar WK? "Denk niet dat Courtois het zou toelaten"

21:40
4
🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

🎥 Werd Anderlecht benadeeld tegen Racing Genk? Heel wat discussie over één bepaalde fase

18:45
13
Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

Club Brugge telt Standard al in de eerste helft uit en boekt eenvoudige zege

20:21

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 'Club Brugge ruikt jackpot: Engelse topclub mengt zich in strijd om sterkhouder' Bemmer Bemmer over Paul Gheysens realiseert grote verkoop in ons land: is Antwerp als volgende aan de beurt? TIGERMANIA TIGERMANIA over Noa Lang ligt meteen onder vuur bij Galatasaray TIGERMANIA TIGERMANIA over Gisteren ontkende hij nog: 'Edward Still vertrekt bij RSC Anderlecht' Soloria Soloria over 🎥 Antwerp-trainer Oosting komt op opmerkelijke wijze uit de hoek na pijnlijk verlies: "Het zal raar klinken" TIGERMANIA TIGERMANIA over OFFICIEEL Renard en Still weg bij Anderlecht: deze man neemt rol van trainer op Nelvafrel Nelvafrel over Cruciaal duel voor Beerschot: "Zal een mooie wedstrijd en ervaring worden" A30 A30 over "Coucke en Verschueren verliezen tijd": Degryse bijzonder streng voor Anderlecht patje teppers patje teppers over Match die eigenlijk geen winnaar verdiende: "Een frustrerende avond" kukeluku kukeluku over Heel opvallend: deze voormalige Anderlecht-coach trekt samen met Edward Still naar Watford Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved