Cruciaal duel voor Beerschot: "Zal een mooie wedstrijd en ervaring worden"

Beerschot won afgelopen weekend van Club NXT. Nu wacht de absolute topper tegen KV Kortrijk, de nummer twee in de rangschikking.

Nederlaag van KV Kortrijk

Beerschot had het niet eenvoudig tegen Club NXT, maar uiteindelijk pakten de troepen van trainer Mo Messoudi wel de overwinning. En nu wacht opnieuw een duel met een West-Vlaamse tegenstander.

KV Kortrijk is de nummer twee in de stand, maar verloor afgelopen weekend op bezoek bij KAS Eupen. Daardoor is de kloof tussen Beerschot en Kortrijk verminderd tot slechts vier punten. Een zespuntenmatch dus.

“Het wordt een heel belangrijke wedstrijd en Kortrijk kan door die partij opnieuw een comfortabele voorsprong uitbouwen als ze winnen”, vertelt Messoudi aan Gazet van Antwerpen. Maar zover wil de trainer het natuurlijk niet laten komen.

Lesje geleerd in de heenmatch

Beerschot heeft volgens hem lessen getrokken uit de heenwedstrijd. De wedstrijden van KV Kortrijk werden de voorbije weken ook tot in de puntjes geanalyseerd om voorbereid aan de aftrap te komen.

“Natuurlijk voelen zij ook druk, zeker na hun nederlaag van dit weekend. De maanden februari en maart zijn voor veel ploegen cruciaal. De titelstress begint wat boven te komen, ploegen laten punten liggen en wij hopen daarvan te profiteren”, klinkt het.

Messoudi trekt dan ook met een goed gevoel naar Kortrijk. Hij hoopt dat deze wedstrijd een kantelpunt kan worden in de competitie. “Het zal voor iedereen een mooie wedstrijd en ervaring worden”, besluit hij.

Volg KV Kortrijk - K Beerschot VA live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (14/02).

