Anderlecht donderdag met Taravel als T1 en assistenten van U16 en U21 op de bank

Het is chaos op Anderlecht en dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Quasi de volledige staf van de A-ploeg is weg of staat op vertrekken. Besnik Hasi werd ontslagen, assistent Lucas Biglia stapte zelf op en interim-coach Edward Still trekt naar Watford.

Anderlecht beleeft bijzonder woelige dagen in aanloop naar de terugwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup tegen Antwerp. Daardoor moet paars-wit de belangrijkste match van het seizoen aanvatten met een volledig herschikte staf. Assistent Jérémy Taravel neemt de rol van hoofdcoach op zich, met Arnaud Djoum en Naïm Aarab als assistenten op de bank.

Aarab is sinds 1 juli 2025 actief binnen de Anderlecht-opleiding. De 37-jarige Brusselaar maakte toen de overstap van de beloften van Union SG om assistent-trainer te worden bij de RSCA Futures, de U23-ploeg van paars-wit.

Naïm Aarab en Arnaud Djoum even naar de A-kern van Anderlecht

Djoum kwam in de zomer van 2025 naar Neerpede en werkt er als coach van de U16. De voormalige Kameroense international en ex-speler van Anderlecht maakte de overstap vanuit de staf van Union Saint-Gilloise en bouwt sindsdien aan zijn trainerscarrière.

Door de plotse leegloop bij de A-kern schuiven beide jeugdtrainers nu versneld door naar het eerste elftal. Samen met Taravel moeten ze de ploeg klaarstomen voor het bekerduel met Antwerp.

Het wordt voor Anderlecht een uitzonderlijke situatie, met een geïmproviseerde technische staf die de club naar de finale van de Croky Cup moet proberen te loodsen.