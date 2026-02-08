Van kwaad naar erger: dit heeft Tristan Degreef te zeggen na nieuwe nederlaag van Anderlecht

Het blijft kommer en kwel bij Anderlecht. Na de uitschakeling tegen Antwerp volgde ook een 2-0-nederlaag op Genk. Paars-wit stelde opnieuw teleur en blijft vooral offensief compleet droog staan.

Het gaat van kwaad naar erger bij Anderlecht. Na de bekernederlaag tegen Antwerp ging paars-wit nu ook met 2-0 onderuit op het veld van Racing Genk. Op geen enkel moment maakten de Brusselaars aanspraak op punten.

Na afloop mocht Tristan Degreef het komen uitleggen bij DAZN. "Iedereen heeft zijn best gedaan. Het moet beter van onze kant, dat weten we", vertelde de jonge winger.

Alles moet beter bij Anderlecht, maar vooral de aanval

Zelf had Degreef het moeilijk om zijn flitsen te tonen in Limburg. "Ik probeer de ploeg zoveel mogelijk te helpen, daarom niet alleen met mijn acties. Alles moet gewoon beter, maar dat gaat komen."

Voor de rust liep het nog degelijk volgens Degreef. "Defensief stonden we goed, we lieten niets liggen. 0-0 was een juiste score aan de rust. Achteraan deden we het goed", besloot de 21-jarige Belg.

Het is dan ook vooral op aanvallend vlak dat het schoentje knelt bij paars-wit. Ondertussen is het van de eerste helft tegen KAA Gent geleden dat Anderlecht nog wist te scoren. De club zit al meer dan 360 minuten zonder doelpunt.