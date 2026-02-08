🎥 KAA Gent blijft gefrustreerd achter over ref en VAR na penalty: "Zal het er altijd moeilijk mee hebben"

KAA Gent is zaterdagavond gefrustreerd achtergebleven. Daar zat ook een beslissing van de ref en de VAR om OHL een strafschop toe te kennen voor iets tussen.

Vlak na de 0-1 ging de bal op de stip voor de Leuvenaars. Nadat Lopes Da Silva een schot van Schrijvers met de hand tegen zich kreeg, werd scheidsrechter Kevin Van Damme door VAR Brent Staessens naar het scherm geroepen. Het vervolg liet zich dan al raden: strafschop. Bij Gent beseffen ze dat die op basis van de huidige regels gegeven kon worden, maar het blijft zuur.

Siebe Van der Heyden leefde mee met zijn ploegmaat Lopes Da Silva. "Een ongelukkige handsbal, denk ik. De OHL-speler trapt naar doel en hij krijgt die bal ongelukkig tegen zijn hand." Later in het gesprek liet Van der Heyden tussen de lijnen verstaan dat hij er het zijne van dacht. "Ik zal het er altijd moeilijk mee blijven hebben, met die strafschop. Maar het is er één, want de bal raakt zijn hand", zei Rik De Mil tijdens zijn analyse.

De Gent-trainer voegde eraan toe dat er weinig over gediscussieerd moest worden. Kortom: hoewel het met een elfmeter bestraft kon worden, blijft het streng. Dat was de teneur. Van der Heyden was bovendien in het geheel niet te spreken over scheidsrechter Van Damme. "Ik vond dat hij het spel vaak en lang stillegde", oordeelde Van der Heyden.

Hij voelde zich ietwat geviseerd. "Vaak kreeg ik een fase tegen waarbij ik dacht: komaan, wat moet ik doen, ik ben een verdediger hè. Moet ik niet verdedigen en mijn man laten passeren? Dan denk ik: komaan, dit is toch geen fout. Na een kopkans voor mij was het duidelijk hoekschop. Dan is het spijtig dat die niet gegeven wordt, want daar kan zomaar een doelpunt uit voortkomen."

Van der Heyden geschorst tegen Charleroi

Van der Heyden kreeg na die fase geel voor protest, waardoor hij op de volgende speeldag tegen Charleroi geschorst is. "Ik maak me misschien iets te boos op de scheidsrechter, ik moet daar rustiger blijven. Hij geeft me dan die gele kaart omdat ik gefrustreerd was."