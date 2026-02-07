Sportief directeur van Beerschot legt uit waarom hij Emile Doucouré liet vertrekken

Het was een opvallende transfer deze wintermercato. Beerschot liet doelman Emile Doucouré vertrekken naar KRC Genk.

Drukke wintermercato voor Beerschot

Het was een drukke wintermercato bij Beerschot. Sportief directeur Murat Akin erkent dat er enkele moeilijke dossiers op tafel lagen en dat de omstandigheden voor de club verre van ideaal waren om op tafel te kloppen.

“We hadden veel targets in beeld, maar de resultaten in december (Beerschot pakte 0 op 12 in de competitie, red.) speelden niet in ons voordeel”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. Dat maakte het moeilijker, maar precies ook boeiender om deals te sluiten.

Al bij al is men bij Beerschot tevreden over de mercato. “Met Magidigidi, Varela en Masui haalden we spelers die zich al bewezen hebben op het hoogste niveau en die zeker een meerwaarde kunnen betekenen voor Beerschot”, gaat Akin verder.

Vertrek van jeugdproduct Doucouré naar Genk

Al was er wel het dossier van jeugdproduct Doucouré die naar KRC Genk vertrok. Hij geldt nochtans als één van de grootste talenten qua doelmannen in ons land. Voor veel fans is het onbegrijpelijk dat de club hem liet vertrekken.

“Hij gaf zelf aan dat hij wilde vertrekken, waarna we een bod ontvingen van KRC Genk dat we als club moesten accepteren”, vertelt Akin. Bovendien werd nu meer aan een transfer verdiend dan dat dit volgende zomer zou zijn.





“Aan het einde van het seizoen stond er namelijk een clausule in zijn contract waardoor hij voor een vast bedrag kon vertrekken bij de club. Nu hebben we meer uit de deal gehaald, inclusief een percentage op een eventuele doorverkoop”, besluit Akin.