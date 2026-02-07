Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Jesse van de Haar is op de slotdag van de transfermarkt door SK Beveren gehuurd van FC Utrecht. De Nederlandse spits moet in het Waasland de doublure worden van topschutter Lennart Mertens.

“Ik was meteen overtuigd en heb zelfs met geen enkele andere club gesproken", zegt hij in Het Nieuwsblad. Beveren informeerde al eind december naar hem, maar door zijn contract tot 2028 bij Utrecht was een definitieve transfer moeilijk. Uiteindelijk kwam er een huurdeal uit de bus. “Een eventuele promotie naar het hoogste niveau speelt natuurlijk mee. Hopelijk kan ik hier een mooi feestje meemaken.”

De spits wordt gehuurd met aankoopoptie. Als het langs beide kanten klikt, kan hij ook volgend seizoen blijven. “Als het bevalt langs beide kanten wordt de optie gewoon gelicht. Dan komen we er wel uit.”

Back up voor Lennart Mertens

Van de Haar beseft dat hij gehaald werd als back-up voor Mertens en wil zijn rol respecteren. “Hij is aan een fantastisch seizoen bezig. Ik moet mijn rol accepteren en mijn kans grijpen wanneer die komt. Samen promoveren, liefst kampioen.”

De Nederlander omschrijft zichzelf als een harde werker die leeft van doelpunten. “Als ik zelf niet scoor, ben ik vaak chagrijnig. Dan zit dat de hele dag in mijn hoofd. Misschien is dat net een goede eigenschap voor een spits.”



Van de Haar droomt al sinds zijn jeugd van een carrière als profvoetballer en wil nog stappen zetten. “Dit is niet waar ik wil eindigen. Mijn ultieme droom? La Liga in Spanje, met het zonnetje erbij.”