Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Ongenaakbaar SK Beveren heeft er nog een wapen bij: "Als het bevalt, dan komen we er wel uit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jesse van de Haar is op de slotdag van de transfermarkt door SK Beveren gehuurd van FC Utrecht. De Nederlandse spits moet in het Waasland de doublure worden van topschutter Lennart Mertens.

“Ik was meteen overtuigd en heb zelfs met geen enkele andere club gesproken", zegt hij in Het Nieuwsblad. Beveren informeerde al eind december naar hem, maar door zijn contract tot 2028 bij Utrecht was een definitieve transfer moeilijk. Uiteindelijk kwam er een huurdeal uit de bus. “Een eventuele promotie naar het hoogste niveau speelt natuurlijk mee. Hopelijk kan ik hier een mooi feestje meemaken.”

De spits wordt gehuurd met aankoopoptie. Als het langs beide kanten klikt, kan hij ook volgend seizoen blijven. “Als het bevalt langs beide kanten wordt de optie gewoon gelicht. Dan komen we er wel uit.”

Back up voor Lennart Mertens

Van de Haar beseft dat hij gehaald werd als back-up voor Mertens en wil zijn rol respecteren. “Hij is aan een fantastisch seizoen bezig. Ik moet mijn rol accepteren en mijn kans grijpen wanneer die komt. Samen promoveren, liefst kampioen.”

De Nederlander omschrijft zichzelf als een harde werker die leeft van doelpunten. “Als ik zelf niet scoor, ben ik vaak chagrijnig. Dan zit dat de hele dag in mijn hoofd. Misschien is dat net een goede eigenschap voor een spits.”


Van de Haar droomt al sinds zijn jeugd van een carrière als profvoetballer en wil nog stappen zetten. “Dit is niet waar ik wil eindigen. Mijn ultieme droom? La Liga in Spanje, met het zonnetje erbij.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
SK Beveren
Jesse van de Haar

Meer nieuws

LIVE: Sporting Charleroi grijpt in tijdens de rust Live

LIVE: Sporting Charleroi grijpt in tijdens de rust

19:23
Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

Fossey spreekt klare taal over duel met ex-trainer Ivan Leko

19:30
Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

Gelooft Ashimeru nog in een kans bij RSC Anderlecht?

19:00
'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

'Club Brugge op zijn hoede: Europese topclub blijft aandringen voor toptalent'

18:30
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

17:57
🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram

18:00
1
OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

OHL-pion komt boven water na lastige periode: "Blij dat ik terug op het veld sta"

17:30
KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

KV Mechelen-speler ruikt zijn kans na wintertransfers:

17:15
Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

Genk-sterkhouder duidelijk: "Ik had liever tegen het Anderlecht van Hasi gespeeld"

17:00
"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

"Ik heb mezelf verraden": Anthony Vanden Borre onthult de grootste fout uit zijn carrière

16:30
2
12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

12 op 12! Man United en Senne Lammens blijven doorstomen na nieuwe zege

16:00
Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

Ontslag of niet? Carl Hoefkens krijgt cruciaal nieuws bij NAC Breda

15:30
Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement

15:00
4
Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

Deze smaakmaker van Club Brugge doet monden openvallen: "Het is hallucinant"

14:30
KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

KRC Genk deelt uitstekend nieuws uit ziekenboeg voor clash met Anderlecht

14:00
Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

13:00
Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk Reactie

Westerlo kraakt op corners: Lapage is duidelijk

13:10
Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

Filip Joos verklaart "minicrisis" bij Bayern en ziet probleem voor Kompany

13:30
4
De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

De nieuwe Tolu? Zelfvertrouwen is enorm: "Ik kan in zijn voetsporen treden"

12:30
Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

Ex-Anderlecht-coach Brian Riemer beweert dat hij kampioen was geworden als hij één speler erbij had gehad

12:00
8
LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

11:15
Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

Club Brugge hoopt dat Inter Stankovic niet terughaalt: twee Engelse toppers kwamen al aankloppen

11:30
5
Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging"

11:00
12
Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

Vreemde situatie: JPL-speler stond in Griekenland om zijn contract te tekenen, maar keerde terug

10:45
3
STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn Reactie

STVV toont ook tegen Westerlo waarom ze misschien wel titelkandidaat zijn

10:10
Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

Zet Ivan Leko straks Tzolis op de bank? "Zo gaat dat bij een grote club"

10:30
Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

Loopt 'de kleine Messi' in België rond? "Er zijn overeenkomsten"

09:30
Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

Verrassende uitleg Beerschot over vertrek publiekslieveling Mbe Soh: "Hij ging niet meer spelen"

09:40
7
Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard

10:00
5
Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

Verschrikkelijk nieuws na spektakelmatch Patro Eisden-Jong Genk: zware blessure na "doodschop"

08:34
8
Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

Westerlo-trainer Charai trekt boetekleed aan: "Dit is de eerste keer..."

09:15
Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

Dit is de reden waarom Lucas Biglia er nu de brui aan gaf en het lag al langer vast

09:00
3
Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

Paniek bij Premier League-club had Club Brugge 40 miljoen kunnen opleveren: resoluut 'njet'

08:40
Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

Anderlecht zondag en donderdag met deze absolute noodverdediging? Zo wordt stunten moeilijk

08:20
Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

21:10
Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

Peter Verbeke, ex-CEO Anderlecht, heel openhartig: "Ik had het nooit mogen doen"

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-4 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 2-1 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 20:00 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 20:00 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

TCJ TCJ over Charleroi - Cercle Brugge: 1-3 filip hendrix filip hendrix over 🎥 Toby Alderweireld doet Antwerp-fans kirren van plezier op Instagram RSCAtiktaks RSCAtiktaks over "Hij heeft dat natuurlijke gevoel" : sterkhouder van Bayern prijst de kwaliteiten van Vincent Kompany roodwit1880 roodwit1880 over Zulte Waregem - FCV Dender EH: 0-0 rafke pafke rafke pafke over Bondsparket laat van zich horen: deze schorsing willen ze voor Diarra Andreas2962 Andreas2962 over Super League: FC Barcelona komt met belangrijk statement voor de toekomst van het Europese voetbal FC Bubbles FC Bubbles over Club Brugge - KAA Gent Ladies: 3-0 Alexander D. Alexander D. over Francky Van der Elst doet opvallend pleidooi voor Antwerp-speler: "Geef hem een contractverlenging" FC Bubbles FC Bubbles over Anderlecht lijkt al duidelijk signaal te geven over de toekomst van Olivier Renard Jos Het Ei Jos Het Ei over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved